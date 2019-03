Un anno fa moriva Stephen Hawking | nel suo ultimo libro testamento parla dell’esistenza

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Unfa. All’età di 76 anni il geniale astrofisico, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, si spegneva definitivamente riuscendo però ad ottenere una grande vittoria: visse decine di anni in più di quanti gliene diedero i medici che lo visitarono appena maggiorenne. La sclerosi laterale amiotrofica, con la quale ha convissuto per gran parte della sua esistenza, non gli ha impedito di lavorare come docente e di svolgere i suoi studi su relatività, quantistica e cosmologia.LaPresse/AFP Il suo quoziente d’intelligenza era 160 o 165, lo stesso di Albert Einstein e Isaac Newton. Vincolato all’immobilità dagli anni ottanta a causa di una malattia del motoneurone, diagnosticatagli già nel 1963, ovvero una forma a lenta progressione di sclerosi laterale amiotrofica,poteva comunicare solo grazie ad un sintetizzatore vocale: in un corpo distorto ...

