Uccide la moglie a Genova | condannato a 16 anni | il pm ne aveva chiesto 30 | Il giudice

Reggio Calabria - ha tentato di Uccidere la moglie dandole fuoco : arrestato : Proprio il giorno della brutale aggressione avvenuta martedì si sarebbe dovuta tenere un'udienza in tribunale per formalizzare la separazione

Da Ercolano a Reggio per Uccidere la moglie davanti scuola dei figli : Una missione di morte: da Ercolano a Reggio Calabria. Ciro Russo, 42 anni, ha tentato di uccidere l'ex moglie, 41 anni, dando fuoco all'auto con lei dentro, davanti a una scuola a Reggio Calabria. È ...

"Tempesta emotiva" - un altro caso. Uccide la moglie e i giudici dimezzano la pena : «Lo aveva illuso» : Una seconda "tempesta emotiva" ha giustificato un delitto. Javier Napoleon Pareja Gamboa, l'operaio ecuadoriano di 52 anni che nell'aprile del 2018 uccise la moglie Jenny...

Argentina : 46enne prova a violentare la figlia - la moglie lo Uccide con 185 coltellate : Una vicenda raccapricciante quella che si è consumata in Argentina, precisamente nella città di José Clemente Paz, nella provincia di Buenos Aires, dove un uomo di 46 anni è stato ucciso con ben 185 coltellate da parte della sua moglie, Paola Cordoba, una donna di 38 anni, che ha immediatamente confessato il suo terribile omicidio. Lo avrebbe fatto, secondo quanto riferiscono le fonti locali, dopo aver subito per anni violenze e dopo averlo ...

Russia - papà violenta e Uccide la figlia : moglie muore di crepacuore mesi dopo - arrestato : Una vicenda assurda e al contempo raccapricciante quella che si è verificata nei giorni scorsi in una cittadina della Russia. Una giovane donna, infatti, la ventisettenne Anna Zubko, ha perso la vita morendo di crepacuore. Tutto questo, pare sia accaduto a causa del gravissimo episodio verificatosi sei mesi prima: suo marito ha violentato e ucciso la loro figlioletta di appena sei anni, la piccola Veronika. Una vicenda che aveva sconvolto ...

Sua moglie vuole impedirgli di guidare ubriaco : lui Uccide lei e due amici : Michael Martin Barnhill aveva appena partecipato alla festa di compleanno della moglie, dove si era ubriacato: la donna ha tentato di impedirgli di mettersi alla guida e lui l'ha uccisa.Continua a leggere

Napoli - Uccide la moglie di botte e poi chiama il 118 : Fortuna Bellisario, 36enne che viveva in Corso Mianella, nel quartiere Miano, a Napoli, è stata uccisa dal marito, Vincenzo Lo Presto, di 41 anni. È stato proprio lui a chiamare il 118 e a dire "Non respira più, aiutatemi", dopo averla picchiata a sangue. Secondo le prime ricostruzioni, dopo un litigio l'uomo avrebbe picchiato la moglie con una gruccia per i vestiti. I due vivevano in un rione di edilizia popolare, composto da edifici di due ...

Bari - tentò di Uccidere la moglie con una mattarello e ferì la figlia : condannato a 14 anni : La donna riuscì a fuggire e chiedere aiuto, mentre il marito si barricò in casa con la figlia fino all'arrivo degli agenti che sfondarono la porta, soccorsero la bambina e arrestarono il 44enne

Napoli - picchia la moglie e la Uccide - poi chiama il 118 : "Non respira più" : Il femminicidio è avvenuto nel quartiere Miano. La vittima è deceduta dopo l'arrivo dei soccorritori. L'uomo è stato arrestato

Sud Africa - sorprende sconosciuto in casa a stuprare sua moglie : lo Uccide con il machete : E' una storia davvero terribile quella che arriva dal Sud Africa, precisamente dalla città di Durban, zona di Tongaat, dove un uomo ha sorpreso nella propria abitazione uno sconosciuto, che era intento ad abusare della moglie. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la coppia si trovava in casa, ma in stanze diverse. Ad un certo punto il marito si è accorto che qualcosa non andava e, recatosi nella stanza dove si trovava la consorte, ha ...

“Mia moglie mi tradisce” - Uccide lei e i figli. Poi si suicida nel luogo della proposta di matrimonio : Paul Newman ha colpito la moglie con un martello, poi ha accoltellato la figlia di 11 anni e il figlio di 6. Era convinto che la donna lo tradisse. Quindi ha preso il treno per l'isola di Anglesey, in Galles, e si lanciato da una scogliera di oltre 70 metri. La stessa dove 17 anni prima aveva chiesto a Geraldine di sposarlo.Continua a leggere

Bologna - farmaci nel succo di frutta della moglie per Ucciderla : “Ha anche rassicurato la suocera” : Un uomo di cinquantaquattro anni è accusato di tentato omicidio: il pm di Bologna ha firmato nei suoi confronti un avviso di fine indagine. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie con una dose massiccia di farmaci nel suo succo di frutta e non avrebbe chiamato i soccorsi nonostante lo stato di incoscienza.Continua a leggere

'Penso ad un omicidio-suicidio'/ Dimesso dell'ospedale - ammazza la moglie e si Uccide : Pietro Zaramella aveva avvisato i medici "Sto pensando ad un omicidio-suicidio". Venne Dimesso e pochi giorni dopo lo fece davvero

Napoli : Uccide la moglie a Melito - si costituisce e fa catturare il boss Marco Di Lauro : L’ha dovuto ammettere anche il questore di Napoli, Antonio De Iesu: in conferenza stampa ha spiegato, rispondendo ad una precisa domanda, che l’arresto del boss della camorra Marco Di Lauro era in qualche modo legato ad un altro fatto di cronaca. Si tratta di un omicidio, che altrimenti sarebbe stato raccontato solo come l’ennesimo grave episodio di violenza domestica a danno di una donna, e che invece ha consentito in qualche modo di porre fine ...