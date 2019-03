Salisburgo -Napoli | Allan | ' Contenti | ma nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo

Europa League - Salisburgo-Napoli 3-1 Gli azzurri sconfitti vanno ai quarti : Il Napoli è ai quarti di finale, ma che brutta sconfitta. Meno male che si è partiti dal 3-0 dell'andata, perché la serata avrebbe potuto avere risvolti imbarazzanti, proprio come la prestazione della ...

Europa League - Salisburgo-Napoli 3-1. Ancelotti : "Era difficile - sono contento" : "L'obiettivo - dice l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sport - era non farci schiacciare all'inizio e abbiamo fatto gol, e poi gestire. Forse secondo tempo di troppa ...

Salisburgo-Napoli : Zielinski : 'Importante era passare il turno - dovevamo gestire meglio la partita' : Piotr Zielinski , centrocampista del Napoli, è intervenuto al termine del match contro il Salisburgo . Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport : 'La cosa importante era passare il turno, dovevamo gestire meglio la partita. Il secondo tempo è stato brutto da parte nostra. Il mister ci ha detto di non fare calcoli, purtroppo nella ...

Salisburgo-Napoli 3-1 : azzuri ko ma ai quarti di Europa League : Foto: Instagram UEFA Europa League Alla 'Red Bull Arena', Salisburgo-Napoli 3-1; Milik-gol, gli austriaci rimontano ma non basta; passa ai quarti di finale la squadra di Carlo Ancelotti Il Napoli cade ...

Salisburgo - Rose e il suo orgoglio : 'In difficoltà un grande Napoli' : Vittoria ma eliminazione. Marco Rose applaude i suoi dopo il successo contro il Napoli. 'Sono dispiaciuto per l'eliminazione. Non siamo partiti benissimo, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo messo in ...

Il Salisburgo saluta gli azzurri sui social : 'Tanti auguri - Napoli' : Grande gesto di sportività per il Salisburgo di Marco Rose. Gli austriaci, che hanno battuto 3-1 il Napoli alla Red Bull Arena, hanno salutato subito via Twitter la squadra azzurra al fischio finale. '...

Europa League - Napoli ko : 3-1 a Salisburgo - ma è a quarti : LA CRONACA DELLA PARTITA Salisburgo-Napoli 3-1 finale: Milik 14', Dabbur 25', Guldbrandsen 65', Leitgeb 92'. Il Napoli perde, ma si qualifica per i quarti. Salisburgo-Napoli 3-1: al 47' del st, la ...

Salisburgo-Napoli 3-1 : azzurri travolti - ma qualificati ai quarti : SALISBURGO - Forte del 3-0 conquistato nel match di andata, il Napoli va ai quarti di finale di Europa League nonostante la sconfitta per 3-1 di Salisburgo. Decisive quindi le parate di Meret nella ...

Salisburgo-Napoli 3-1 - sconfitta indolore per gli azzurri : E' con una sconfitta indolore che il Napoli stacca il pass per i quarti di Europa League : le speranze del Salisburgo , avvalorate dalle reti di Dabbur, Gulbrandsen e Leitgeb che avevano risposto al ...

Europa League - Salisburgo-Napoli 3-1 : azzurri ai quarti : All.: Ancelotti Arbitro: Del Cerro Grande Marcatori: 14' Milik, N,, 25' Dabbur, S,, 20' st Gulbrandsen, S,, 42' st Leitgeb, S, Ammoniti: Onguené, S,; Milik, N, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Salisburgo-Napoli - Ancelotti : “Bene Chirichies e Luperto” : SALISBURGO NAPOLI Ancelotti – Il Napoli trema, ma passa in Europa League. Alla Red Bull Arena, la squadra di Ancelotti perde 3-1 col Salisburgo, ma centra i quarti di finale grazie al secco 3-0 dell’andata al San Paolo. Nel primo tempo Milik sblocca la gara al 14′, poi Dabbur pareggia i conti al 25′. Nella […] L'articolo Salisburgo-Napoli, Ancelotti: “Bene Chirichies e Luperto” proviene da Serie A News ...

Napoli ko a Salisburgo : 3-1 ma vola ai quarti di finale. Resta solo l'Europa League : Una sconfitta è pur sempre una sconfitta, ma quella della Red Bull Arena rientra nella categoria di quelle più dolci. Il Napoli cade 3-1 a Salisburgo ma può comunque far festa staccando il biglietto per i quarti di finale di Europa League. Il 3-0 dell'andata al San Paolo poteva lasciar tranquilli i

Salisburgo-Napoli - Ancelotti : “adesso pensiamo al quarto di finale” : Si è concluso il ritorno valido per gli ottavi di finale di Europa League, sconfitta indolore per il Napoli, contro il Salisburgo finisce 3-1 ma la squadra di Ancelotti stacca il pass per i quarti di finale, ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “l’obiettivo era quello di non farci schiacciare all’inizio, non dobbiamo rivedere niente. Guardiamo al quarto di finale ...

Salisburgo-Napoli 3-1 - Europa League 2019 : azzurri sconfitti - ma qualificati per i quarti di finale! Di Milik il gol partenopeo : Sconfitta ininfluente per il Napoli negli ottavi di finale di ritorno di Europa League 2018-2019: i partenopei perdono 3-1 a Salisburgo, ma passano ai quarti forti del 3-0 dell’andata. Sostanzialmente decisivo il gol di Milik al quarto d’ora, che rende di fatto una missione impossibile la rimonta degli austriaci, costretti a dover realizzare cinque reti. Ne riescono a mettere a segno tre, di cui due nel finale, ma a passare il turno ...