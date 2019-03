Neonata abbandonata tra rovi e insetti | una passante la salva

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Stava passeggiando vicino casa quando, lungo il sentiero sterrato, ha udito il gemito di una: la donna, sorpresa, si è intrufolata tra le piante e gli arbusti: sposandoe rami, ha trovato una bambina di pochi mesi, nuda e completamente coperta di punture di.Il fatto nell"isola di Olango, nelle Filippine: qui l'infante è stata prontamente soccorsa dal suo "angelo custode" e ora si sta riprendendo; le punture di insetto che le avevano gonfiato la faccia, causandole vesciche e piaghe, stanno guarendo."Grazie a Dio l'abbiamo trovata in tempo e ora la bambina è ancora viva. Chiunque siano i suoi genitori, spero che si sentano in colpa ... I bambini sono così preziosi. Non capirò mai come qualcuno possa lasciare il proprio figlio in balia della natura", ha dichiarato una delle partecipanti altaggio, come riportato da FanPage.La piccola è attualmente ricoverata in ...

allweb360com : Salva una neonata abbandonata in una cabina. Dopo 22 anni riceve una telefonata commovente! -