' Neanche giudice può stabilire prezzi'

Forum - l’ex giudice Foti : “Mi hanno mandato via in 5 minuti ma non sono Neanche indagato” : l’ex giudice di Forum è stato sospeso del programma Mediaset dopo un’intercettazione della Guardia di Finanza, in cui parla con Mariolino Leonardi, avvocato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Catania su bancarotte, riciclaggio e autoriciclaggio: "La mia immagine ora è compromessa, ma sono totalmente estraneo ai fatti".Continua a leggere