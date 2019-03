La stella EPIC | rispunta l' ipotesi delle megastrutture aliene come per la Tabby' s star

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Non si è ancora esaurito l'argomento "Oumuamua" che già è spuntato un nuovo enigma per gli scienziati. In maniera simile alla's(KIC 8462852, per chi non lo ricordasse), la204376071 presenta dei cali di luminosità dell'80%. Quelli dell'astro KIC 8462852 erano "solamente" del 22% e già gli scienziati ritennero opportuno prendere in considerazione l'extraterrestre. Infatti, si ipotizzò che intorno allapotessero essere state costruiteuna sfera di Dyson, che un'ipotetica civiltà avrebbe potuto utilizzare per incanalare e usare l'energia dell'astro. Oggi, abbiamo un caso simile, ma molto più vicino a noi.KIC e: due enigmi204376071 si trova solo a 440 anni luce dal pianeta Terra. Laè una nana rossa, 500 volte più piccola del nostro Sole e 30 volte meno luminosa. Apparentemente il flebile astro non ...

FilRougeWeb : ?? #astronomia #scienza #spazio #stelle Si chiama “Epic 204376071” e si trova a 440 anni luce dalla Terra. La nuova… - AstroGiornale : Spazio: un oggetto oscura la stella EPIC 204376071 | Scienze Notizie -