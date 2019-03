I permessi umanitari calano nonostante il blitz dei giudici

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Fermi tutti, c'è stato un errore: i dati caricati sul sito del Viminale riguardo gli esiti delle domande di asilo dei migranti erano sbagliati. Un errore da niente, se non fosse che ieri il presunto "boom" didi soggiornoaveva scosso la politica.Facciamo un salto indietro. Ieri Repubblica riportava la notizia dell'incremento di immigrati che a febbraio avrebbero ottenuto il permessoo, quello che Salvini ha eliminato con l'approvazione del Decreto Sicurezza. Dai soli 150 di gennaio sarebbero "schizzati" ai 1.821 di febbraio. Il tutto, secondo Rep, era "merito" della recente pronuncia della Cassazione in base alla quale il decreto Salvini "non ha efficacia retroattiva".In sostanza, il 5 ottobre scorso è entrato in vigore il decreto sicurezza che ha abolito la protezionea che ora non esiste più. Per idella Suprema Corte, però, il 19 febbraio ...

