Fa tutto il Napoli | il gol Milik e il pareggio del Salisburgo regalo di Allan 1-1

Fa tutto il Napoli : il gol (Milik) e il gol del Salisburgo (regalo di Allan). 1-1 primo tempo : Napoli come Penelope Il Napoli crea, il Napoli distrugge. A Salisburgo, nel primo tempo, il Napoli è come Penelope. Segna dopo 14 minuti con Milik. Poi, però, regala il pareggio agli austriaci con un assist di Allan che concede loro la ripartenza. Il Napoli gioca bene, tiene il campo, colpisce anche un palo ma commette qualche distrazione di troppo: due volte con Meret – passaggi rischiosi – e una volta con Allan che costa il gol del ...

Cercare disperatamente notizie del Napoli sui social e trovare soprattutto Montanelli : Se il Wi-Fi dell’aeroporto non regge Se viaggi, nei weekend, e ti ritrovi in aeroporto per un imbarco mentre gioca la tua squadra del cuore, può accadere che, se il Wi-Fi dello scalo non regge lo streaming, ti debba affidare alla “rete” per capire come stiano giocando i tuoi o che formazione sia scesa in campo. A questo punto inizia un viaggio virtuale e paranormale, parallelo a quello reale per il quale ti sei procurato una carta ...

Sassuolo-Napoli - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Sassuolo - Napoli? La sfida tra Sassuolo e Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite e 383 del digitale terrestre. Quanti sono ...

Napoli-Salisburgo - tutto quello che c'è da sapere sugli ottavi di Europa League 2019 : Dov'è possibile guardare Napoli-Salisburgo? La gara tra Napoli e Salisburgo verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su satellite e fibra, mentre su Sky Sport Uno, canale 372, su ...

Napoli - senti Zielinski : “rinnovo? Voglio restare altri 5 anni - sono qui per dare tutto” : Piotr Zielinski innamorato di Napoli: il centrocampista polacco pronto a rinnovare per 5 anni e dare tutto per il club “Del rinnovo si occupa il mio agente, io sto bene a Napoli e volentieri resterei altri cinque anni per dare tutto per questa squadra“. Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, si esprime così in merito al prolungamento del contratto con il club azzurro che scade nel giugno 2021. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

Europa League – Verso Napoli-Salisburgo - a tutto Ancelotti : “ko con Juventus? Dispiace ma non ci sono ripercussioni” : Le parole di Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Salisburgo “L’Europa League sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, Manchester United, Atletico Madrid, squadre top“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. AFP/LaPresse “Stavolta ...

L’altra sera il Napoli ha fatto tutto da solo : Prologo La gara più attesa della giornata, la gara più attesa del campionato, la gara più attesa in ogni arco temporale, come fosse domenica, come fosse Natale, come fosse il proprio compleanno. E il regalo ? Lasciamo perdere. Napoli – Juve è la partita, perché scalda i cuori dei romantici, raffredda quello dei cinici e da l’illusione ai “leoni” d’ogni luogo ti tirare fuori il meglio o il peggio di se, a seconda dei punti di vista. ...

Napoli-Juve - a tutto Allegri : “Meret rosso giusto. Futuro? Dobbiamo parlarci” : Napoli-Juve, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni dei cronisti per commentare l’incontro “Mi sono addormentato, avrei dovuto togliere Pjanic subito dopo l’ammonizione. Purtroppo c’è stata la seconda, abbiamo perso ordine e lo stadio li ha spinti. Abbiamo difeso, Insigne ha sbagliato il rigore e la partita è finita lì“. Massimiliano Allegri ha esordito così ai microfoni di ...

tuttoJuve attacca Napoli : Macchina del fango e parole inopportune - Calcio : Non mi affascina la cronaca e la letteratura su Gomorra: Napoli non è quella schifezza. Chi conosce la sua storia, lo sa . Purtroppo certi guaglioncelli sono digiuni: di stile e di storia. Il popolo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a tutto tondo : da Ancelotti ai retroscena su Allegri e Icardi : E' uno dei tanti retroscena raccontati da Aurelio De Laurentiis nell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport'. Il presidente del Napoli ha parlato non solo del passato, ma anche del presente e ...

Napoli – A tutto Insigne - dall’addio ad Hamsik al ruolo di capitano : “orgoglioso di aver giocato con Marek” : Lorenzo Insigne a cuore aperto: dall’addio di Hamsik al suo nuovo ruolo di capitano del Napoli “Ha fatto la storia del club, ha superato Maradona nei gol da centrocampista, è solo da prendere ad esempio. Io sono orgoglioso di aver giocato con lui“. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, rende merito al suo predecessore Marek Hamsik, che dopo oltre 10 anni in maglia azzurra è andato a giocare in Cina. “E’ un ...

Napoli-Juventus - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Napoli-Juventus? Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Uno, su fibra, satellite e digitale terrestre e su Sky Sport Serie A su fibra e ...

Napoli - Malcuit pazzo di Ancelotti : "Con lui tutto diventa facile" : Francamente, quando hai la fortuna di avere uno dei migliori allenatori del mondo, come allenatore, ti viene facile seguirlo, perché sai che con lui puoi soltanto migliorare'. Football Corner, Inter ...

tuttosport replica a De Laurentiis : «La Juventus ha investito - il Napoli no» : La frase sui debiti bianconeri Ieri mattina Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport e ha parlato anche della Juventus. Alla domanda sullo scarto di tredici punti in classifica, il presidente ha risposto: «Il nostro distacco dalla vetta? Non sono sorpreso, ma se avessi 200 milioni di debiti con le banche per un giocatore, che gusto ci sarebbe a vincere?». Oggi il quotidiano Tuttosport risponde con un articolo di ...