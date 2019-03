Ebola | in Africa nuovi casi in calo | ma il problema resta la sicurezza degli operatori

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Idinella Repubblica Democratica del Congo hanno subito una diminuzione, ma lasanitarila reale fonte di preoccupazione. La notizia arriva dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, da una conferenza stampa seguita di una visita nelle aree colpite. L’epidemia conta 927e 584 morti: questi i numeri rilasciati dal direttore dell’OMS.Più di 87mila le persone vaccinate e oltre 400 quelle trattate con farmaci sperimentali. “Ora isono metà rispetto a gennaio, ne registriamo circa 25 a settimana. Finora abbiamo evitato sia la diffusione in altre regioni del Congo che nei paesi confinanti, anche se il rischio rimane“.A destare preoccupazione nell’area colpita dall’epidemia, ha aggiunto Tedros, sono gli attacchi ai centri di cura ...

