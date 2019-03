Dora Romano terrà una Masterclass per chi vuole intraprendere la strada artistica

aldiladelcinema

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il 30, 31 marzo e il 6,7 aprile 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso La Stanza della Luna in Via Paolo di Dono 169 a Roma, sil’attesadi recitazione tenuta dall’attrice e musical theatre performer, reduce dal successo ottenuto nella serie tv “L’Amica Geniale” di Saverio Costanzo.La, organizzata dall’Associazione Culturale Sperimentiamo – Arte, Musica, Teatro è rivolta ad attori, cantanti e a chiprovare a mettersi in gioco attraverso l’esplorazione di se stessi e della propria creatività.Lasi ispira al “metodo” e affronterà la tematica dello studio del personaggio a partire dal testo (prosa, poesia o brano musicale), analizzando il sottotesto con le sue implicazioni emotive e sensoriali.Lo studio del personaggio è per un attore un punto di partenza fondamentale per la sua creazione. La memoria ...

