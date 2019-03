Dà due schiaffi al figlio perché non vuole fare la doccia: mamma condannata a due mesi di carcere (Di giovedì 14 marzo 2019) Una mamma spagnola è stata condannata a due mesi di carcere perché ha dato due schiaffi al figlio di dieci anni che non voleva farsi la doccia. La donna, inoltre, dovrà stare lontana dal bambino per sei mesi. Queste le motivazioni dei giudici: "Il potere che hanno i genitori per educare i figli, in ogni caso, è integrato all'interno dei diritti e dei doveri derivanti dalla potestà genitoriale e può essere concepito solo a beneficio dei bambini e alla loro formazione integrale".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 14 marzo 2019) Unaspagnola è stataa duedi carcereha dato duealdi dieci anni che non voleva farsi la. La donna, inoltre, dovrà stare lontana dal bambino per sei. Queste le motivazioni dei giudici: "Il potere che hanno i genitori per educare i figli, in ogni caso, è integrato all'interno dei diritti e dei doveri derivanti dalla potestà genitoriale e può essere concepito solo a beneficio dei bambini e alla loro formazione integrale".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

HervinT : RT @_RoteFuchs: Ma ultimamente di cosa si fanno i giudici? Tanto per sapere Dà due schiaffi al figlio, mamma condannata - GiovanniCiocca : Dà due schiaffi al figlio che non vuole fare la doccia: condannata a due mesi - novspurpose : di più ma vabbè tanto a me non va mai bene nulla ho dato due esami lo stesso giorno prendendo 27 e 30 e non ero con… -