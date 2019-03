Ciclismo | i Mondiali 2024 si svolgeranno a Zurigo Probabile arrivo a Sechseläutenplatz

Ciclismo su pista - Kelly Catlin si è suicidata : la 23enne aveva vinto tre Mondiali nell’inseguimento a squadre : Una notizia tristissima ha colpito il mondo del Ciclismo. Kelly Catlin si è suicidata: la notizia è stata diffusa dalla Federazione Statunitense ed è stata ripresa da VeloNews. La 23enne aveva vinto ben tre titoli Mondiali consecutivi con il quartetto dell’inseguimento (2016-2018) e si era messa al collo l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 mentre non era presente nella formazione che durante la recente rassegna iridata non è ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Filippo Ganna esalta l’Italia. Azzurri anche sfortunati nella manifestazione iridata : Il bottino conclusivo è comunque eccellente, anche se alla vigilia ci si poteva aspettare addirittura qualcosa di più. L’Italia esce dai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia) con tre medaglie: un oro, un argento ed un bronzo. Le prestazioni positive sono state tante, è mancato però quel pizzico di fortuna che sarebbe servito a far volare gli Azzurri nel medagliere: che possa giungere l’anno prossimo in occasione ...

Mondiali Ciclismo Pista – Tante conferme per il futuro dell’Italia da Pruszkow : il mirino è su Tokyo 2020 : L’Italia ottiene feedback importanti dai Mondiali di Ciclismo su Pista in Polonia: cresce la consapevolezza di poter far bene alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Cala il sipario dei Mondiali Pista in Polonia. L’ultima giornata di gare si chiude con la prestazione dell’azzurra Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti e con la coppia Simone Consonni e Michele Scartezzini nel Madison. Settore Maschile – Gambe, talento e ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati dell’ultima giornata. Confalonieri sesta nella corsa a punti : Ultima giornata per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow: in terra polacca si sono assegnate le ultime medaglie, andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Sprint maschile Una delle gare più attese, senza azzurri al via. Torneo lunghissimo quello della velocità, che ha visto un gran derby olandese nell’ultimo atto: a trionfare è Harrie Lavreysen che si impone nettamente per 2-0 sul connazionale Jeffrey ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati del mattino dell’ultima giornata. Finale tutta olandese nella sprint maschile : Ultima giornata per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo su pista: a Pruszkow mattinata dedicata alla velocità con le semifinali della sprint maschile ed il keirin al femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati. sprint maschile Sarà una sfida tutta olandese per il successo nella velocità al maschile: favorito Jeffrey Hoogland, davvero dominante sull’australiano Glaetzer (2-0 netto), che sfiderà il connazionale Harrie Lavreysen, che ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 marzo - l’Italia si gioca il podio nella madison maschile e con Confalonieri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Questa rassegna iridata si chiuderà con la lotta per le medaglie nella corsa a punti e nel keirin femminile, nella madison e nella velocità maschile. l’Italia proverà a migliorare l’attuale bottino di tre medaglie e chiudere in bellezza con un grande risultato, che potrebbe arrivare nella madison e nella ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Maria Giulia Confalonieri e la Madison maschile le speranze azzurre per l’ultima giornata : L’Italia si giocherà oggi le ultime carte per chiudere nel miglior modo possibile il Mondiale 2019 di Ciclismo su pista, in scena a Pruszkow (Polonia). La spedizione azzurra guidata da Dino Salvoldi e Marco Villa si è riscattata dopo un avvio decisamente sfortunato e vuole mettere il sigillo definito sulla rassegna iridata nell’ultima giornata. Saranno quattro le finali in programma nella sessione serale odierna. Nessun italiano in ...

Mondiali di Ciclismo su pista - che peccato per Simone Consonni : l’azzurro sfiora il podio nell’omnium : Il ciclista italiano si ferma al quarto posto, distante solo quattro punti dal bronzo di Ethan Hayter. L’oro al neozelandese Campbell Stewart Cocente delusione per Simone Consonni, costretto ad accontentarsi del quarto posto nell’omnium ai Mondiali di ciclismo su pista di Pruszkow. L’italiano si ferma a soli quattro punti dal bronzo conquistato dal britannico Ethan Hayter, arrivato a 118 punti contro i 114 ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della quarta giornata. Consonni quarto nell’omnium - Italia quinta nella madison femminile : Si è conclusa la quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Oggi gli azzurri non sono riusciti a salire sul podio, sfiorando per due volte la medaglia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Omnium maschile quarto posto per Simone Consonni, che vede sfumare all’ultimo il bronzo. L’azzurro totalizza 114 punti, quattro in meno del britannico Ethan Hayter (bronzo a 118) e cinque del francese Benjamin ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Simone Consonni sfiora per un soffio la medaglia nell’omnium. Oro a Campbell Stewart : Simone Consonni ha sfiorato la medaglia nell’omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Il 24enne lombardo ha corso alla grande, lottando fino all’ultimo, ma si è dovuto accontentare del quarto posto, a soli quattro punti dal bronzo, che riuscì invece a portare a casa lo scorso anno. L’azzurro ha chiuso a quota 114, alle spalle del britannico Ethan Hayter, bronzo a 118, e del francese Benjamin Thomas, argento a 119. ...

Mondiali di Ciclismo su pista : Paternoster-Confalonieri fuori dal podio dell’americana : Mondiali di ciclismo su pista: Paternoster-Confalonieri non sono riuscite ad andare a medaglia in quel di Pruszkow Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri hanno chiuso al quinto posto dell’americana ai Mondiali di ciclismo su pista di Pruszkow. La coppia azzurra, bronzo l’anno scorso ad Apeldoorn, questa volta ha un po’ deluso le aspettative, restando fuori dal podio. L’Olanda ha guadagnato l’oro con ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Paternoster-Confalonieri quinte nella madison - titolo all’Olanda : L’Italia non riesce a confermarsi sul podio iridato nella madison femminile, chiudendo al quinto posto ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). La coppia azzurra formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, dopo il bronzo conquistato nella scorsa edizione, si deve ora accontentare di un piazzamento a ridosso del podio. Le nostre portacolori chiudono la gara con 14 punti, a dieci lunghezze dalla zona medaglie. titolo ...

Ciclismo su pista : in Polonia si chiudono i Mondiali - Caos debiti per il velodromo gioiello da 20 milioni : La struttura è polivalente e viene usata per manifestazioni sportive, convegni, concerti, spettacoli e fiere. L'Arena Pruszków è anche sede della Federazione polacca di Ciclismo, PZKol,. L'organo che ...