Brexit | sì a rischiesta rinvio Bocciata l' idea di un secondo referendum

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)La Camera dei Comuni ha bocciato l'di unsulla; l'emendamento ha ottenuto solo 85 voti a favore (334 quelli contrari). Contestualmente il parlamento ha approvato con 412 voti a favore la mozione, presentata dal Governo, per prorogare l'articolo 50. La mozione, però, prevede la richiesta di undellaal 30 giugno solo qualora il parlamento dovesse approvare, entro il 20 marzo, un accordo per il divorzio consensuale con Bruxelles.L'obiettivo è quello di ottenere abbastanza tempo per approvare una serie di leggi necessarie a regolare l'uscita dall'Ue. Qualora la Camera dei Comuni dovesse bocciare - per la terza volta - un accordo con l'Unione Europea, questo potrebbe anche comportare la partecipazione alle prossime elezioni europee in programma il 26 maggio. Al momento, insomma, la mozione lascia aperta qualsiasi ...