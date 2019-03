14 marzo | la morte di Stephen Hawking | la nascita di Einstein e tante altre incredibili

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Un anno fa ci lasciava il geniale fisico statunitense, un uomo ‘speciale’ e straordinario la cui vita, a partire dallaavvenuta ad Oxford l’8 gennaio 1942, è stata caratterizzata da una serie di straordinarie coincidenze con la vita di altri grandi scienziati importanti per la storia dell’umanità e in particolare per il progresso della stessa. Si tratta di eventi, fatti, date, che letteralmente ‘coincidono’ nelle vite di questi grandi uomini. Sebbene parlare di “coincidenze” ricordando una personalità razionale come erapotrebbe sembrare una sorta di ‘bestemmia scientifica’, ma si tratta di riferimenti storici che lasciano davvero stupiti.Tutto inizia dalla sua, ad Oxford “benché i miei genitori abitassero a Londra, perché Oxford era un posto più favorevole in cui nascere durante la seconda guerra ...

Palazzo_Chigi : Domani, mercoledì 13 marzo alle ore 10, il Presidente @GiuseppeConteIT interverrà alla presentazione delle celebraz… - MILONGBEACH : RT @salvinimi: Era uno grande ?. 14 marzo. Data della nascita di Einstein e della morte di Hawking. 76 anni di vita per entrambi. E con qu… - apachee56 : Sabato 16 marzo saranno 50 anni che Giuliano Taccola non è più con noi.I più vecchi come me lo ricordano bene era u… -