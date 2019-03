Xi punta tutto sul summit a Roma a caccia di una sponda dentro l' Ue

Zidane al Real? La Juventus punta tutto su Giangiorgio Tranfolanti! : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Parigi-Nizza 2019 - Fabio Aru : “Tutto sotto controllo ho preferito non rischiare. I miei appuntamenti sono più avanti” : Nonostante gli oltre 14 minuti di ritardo patiti nella seconda tappa della Parigi-Nizza, Fabio Aru si mostra sostanzialmente tranquillo, ben sapendo che non punta alla classifica generale, ma alla preparazione per i suoi futuri appuntamenti. Queste le parole raccolte che la Gazzetta dello Sport ha raccolto dalla voce del ciclista sardo: “Tutto sotto controllo. Il forte vento ha reso la tappa pericolosa, infatti ci sono state molte cadute. ...

Il Milan punta tutto sul derby : Rino Gattuso ha concesso due giorni di riposo al Milan dopo la vittoria di sabato scorso contro il Chievo, ma a Milanello già si lavora per preparare il derby di domenica con l'Inter, scontro diretto ...

Salvini - è boom sui social puntando tutto sulle emozioni : 3 - 5 milioni di like su Facebook : La utilizza per commentare fatti di cronaca, per pubblicizzare appuntamenti elettorali. Nonché per rilanciare interviste. Senza rinunciare a dare spazio a incursioni nella sua vita privata. Grazie al ...

Tutto il meglio dell'ottava puntata di MasterChef : “Replicare il mitologico branzino in crosta con salsa choron del grande e altrettanto mitologico maestro della nouvelle cuisine Paul Bocouse è roba per cuori forti. SopratTutto se ai poveri aspiranti chef non viene data alcuna istruzione su come farlo. Così, a intuito, guardando quel pesce cotto e c

Mondiali di Short Track – Tutto pronto a Sofia : Valcepina punta di diamante della squadra azzurra : Italia impegnata da domani in Bulgaria ai Mondiali di Short Track che chiudono la stagione. Grande attenzione alle staffette ma sopratTutto a Martina Valcepina, la punta di diamante della squadra azzurra Attesa alle stelle a Sofia, in Bulgaria, per l’appuntamento più atteso della stagione di Short Track. Da domanivanno infatti in scena i Mondiali 2019, l’evento che chiude questa annata di grande spettacolo ed intense emozioni. ...

All’alba del Mondiale - la Ferrari deve puntare tutto su Vettel : Luca Cordero di Montezemolo lo ripeteva a ogni inizio di stagione: “La Ferrari quest’anno, come tutti gli anni, deve puntare a vincere il Mondiale”. Se alla già auto-prodotta tensione interna, dovuta al prestigio del marchio che ha segnato la storia dei motori, aggiungiamo quella dei media e di milioni di appassionati di tutto il mondo, […] L'articolo All’alba del Mondiale, la Ferrari deve puntare tutto su Vettel sembra essere il ...

Tutto il meglio della settima puntata di MasterChef : "La Mystery Box è stata al veleno: i concorrenti si sono trovati davanti, sui piatti, i volti degli sfidanti. La consegna era semplice: fare la spesa per l’avversario ritratto. I cattivi si sono scatenati, c’è chi ha preso una banana e un cetriolo, chi salsa di soia, pompelmo e altre cose difficilme

Wall Street : quadro ancora roseo. L'Europa punta tutto sulla BCE : Per ora, la miglior tenuta dell'economia a stelle e strisce è per lo più ascrivibile agli effetti della riforma fiscale, che già a partire dalla seconda metà dell'anno dovrebbero iniziare a venire ...

Isola dei Famosi - Ariadna sensualissima durante la prova. E la regia punta tutto sul suo lato b : Ariadna Romero scatena, e non poco, gli ormoni dei maschietti all' Isola dei Famosi. Non si può non dire quanto sia bellissima, perfetta, fisico da urlo, talmente tanto stupenda da mettere in ...

Nella terza puntata de La Porta Rossa 2 Anna perde tutto : cos’è successo a Piras? Trama 27 febbraio : La terza puntata de La Porta Rossa 2 sconvolgerà Anna Mayer. Negli episodi in onda stasera, 27 febbraio, l'avvocato subirà una forte perdita che la porterà a compiere una scelta azzardata. Le sorprese shock non finiscono qui: scopriremo qualcosa sulla Fenice, una misteriosa confraternita legata in qualche modo al rapimento della figlia di Cagliostro, almeno secondo la visione del Commissario. La serie con Gabriella Pession e Lino Guanciale ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Lazio-Milan 0-0. All’Olimpico attacchi spuntati - si decide tutto nella semifinale di ritorno : Nessun gol nei primi 90 minuti della semifinale della Coppa Italia di Calcio tra Lazio e Milan: all’Olimpico di Roma finisce 0-0 ed ogni verdetto circa il nome della prima finalista della manifestazione viene rinviato alla sfida di ritorno in programma a Milano a fine maggio. Partita povera di emozioni, solo un palo di Immobile in un’azione poi fermata per fuorigioco. Nel primo tempo sembra essere la Lazio la squadra più accorta, con ...

La Polonia punta tutto sulla mobilità elettrica : La Polonia potrebbe diventare uno dei paesi leader in Europa nella produzione di veicoli elettrici . Nei dintorni di Varsavia verrà costruita la prima fabbrica nazionale di vetture elettriche per un ...

Il vicepremier chiede aiuto alla Lega e punta tutto sul ritorno del direttorio : Non piace neanche che la riforma sia calata dall'alto e trasformi il Movimento in un partito con una segreteria politica di fedelissimi di Di Maio. E si teme che la fine del tetto del doppio mandato ...