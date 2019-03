Sostegno alla montagna - la Lega sblocca i fondi per cinque Comuni : Lo stanziamento è stato reso possibile grazie a un decreto firmato dai ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, dell'Interno, Matteo Salvini e dell'Economia e delle finanze, ...

Dalla De Filippi - Daniele viene rifiutato per l'ennesima volta dal padre : Sostegno del web : La scorsa puntata di C'è Posta per Te ha suscitato negli animi dei tanti telespettatori e dei presenti in studio un velo di commozione. Stiamo parlando della storia di Daniele che dopo essere stato abbandonato da piccolo è stato rifiutato per l'ennesima volta da suo padre. Il ragazzo originario di Fiumicino ha deciso di scrivere alla redazione per capire le ragione che avevano spinto l'uomo ad abbandonare suo figlio poco dopo la nascita. Il ...

Dalla De Filippi - Gemma cerca il padre che l'ha abbandonata : parole di Sostegno sui social : Ieri, durante la messa in onda della settima puntata di C'è Posta per Te è andato in scena un caso del tutto insolito. Gemma ha mandato un invito al padre per rivederlo dopo molti anni, ma l'uomo ha scelto di non intervenire in puntata per un chiarimento con la figlia. Da ormai qualche anno a questa parte i protagonisti delle storie non avevano mai declinato l'invito. Ieri, Gemma negli studi Mediaset ha spiegato che a soli 9 mesi lei e la ...

Export - Marsilio pieno Sostegno dalla Regione : Pescara - Tra le performance migliori nel settore agroalimentare, tessile e pellettiere con l'eccellenza targata automotive che fa segnare un sensazionale secondo posto. È buono lo stato di salute dell'Export abruzzese che questa mattina, a Pescara, è stato al centro di una giornata di riflessione alla luce della presentazione della terza annualità del Piano Export Sud II promosso dal Ice - Agenzia per il commercio ...

Offese sessiste a Emma Marrone : tanti messaggi di Sostegno alla cantante : Il leghista Massimiliano Galli, consigliere comunale di Amelia (provincia di Terni), ha scritto su Facebook un commento contro Emma Marrone, in risposta ad un'esclamazione della cantante che, durante un concerto, avrebbe detto "Aprite i porti". La risposta dell'esponente del Carroccio è stata: "Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare, per esempio". In seguito all'increscioso episodio, la Lega Umbria è intervenuta dissociandosi da ...

Airc e il Sostegno alla ricerca per sconfiggere i tumori infantili : Grazie ai progressi della ricerca, circa l’82% dei bambini e l’86% degli adolescenti a cui era stato diagnosticato un tumore sono ancora in vita cinque anni più tardi. Negli anni Settanta, tanto per fare un raffronto, solo tre piccoli su dieci sopravvivevano a una simile diagnosi. Oggi tre su quattro guariscono completamente. Un grande risultato, un salto epocale. Ciononostante servono terapie sempre più specifiche ed efficaci per le forme più ...

Tfa Sostegno - ricorso per l’accesso diretta alla prova scritta : Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola-Studio SANTONICOLA AND PARTNERS, nella quale forniremo – di volta in volta – una consulenza legale gratuita ai nostri lettori. Se vorrete sottoporci i vostri quesiti legali, potrete scriverci al seguente indirizzo: legale@scuolainforma.it. Risponderemo nel più breve tempo possibile in questa sezione. L’Avvocato risponde: il quesito della ...

In piazza non solo il Sostegno alla Tav : "Siamo qui per fermare il declino di Torino" : La piazza Sì Tav, nuovamente affollata due mesi dopo il 10 novembre, è la dimostrazione di almeno quattro fattori. Il movimento civico nato per contrastare la prospettiva imminente di un declino di ...