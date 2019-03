Nemmeno 9 l' euro lordi l' ora

Reddito - Di Maio : «Gli Spada? Non prenderanno Nemmeno un euro» : «Il Reddito di Cittadinanza è una misura per il sostegno degli invisibili, per ridare una speranza a chi la merita. Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta....

Giuseppe Conte : “Il governo andrà avanti anche dopo le Europee - non ci sarà manovra correttiva. E Nemmeno una patrimoniale” : Niente elezioni anticipate all’orizzonte e nessuna patrimoniale. E ancora, lo stato dell’economia e le valutazioni delle agenzie di rating. Ostenta sicurezza il premier Giuseppe Conte, che in un colloquio con Massimo Franco per Il Corriere della Sera ribadisce l’intenzione di restare a Palazzo Chigi per “l’intera legislatura”. Non preoccupano le imminenti scadenze elettorali, Europee in primis, così come la ...

Ora in Europa nessuno vuole più parlare di migranti - Nemmeno l'Italia - : Nonostante la politica muscolare del governo italiano per ottenere più solidarietà dagli stati membri dell'Ue nella gestione dei migranti, il prossimo 21 e 22 marzo, nella riunione del Consiglio europeo, i capi di ...

Diciotti : Fattori (M5s) - "1 milione di euro a Rousseau e non posso Nemmeno votare" : "L'associazione Rousseau usufruisce di 90.000 euro di soldi 'pubblici', versati dai parlamentari dai loro stipendi, dal mese di Marzo 2018. Quindi ha ottenuto circa un milione di euro per implementare la piattaforma. Ad oggi non è dato di avere né una fattura o una ricevuta del versamento né un rendiconto puntuale di come sono stati impiegati questi soldi. Almeno dovrebbe funzionare come un orologio svizzero. Non riesco neanche a connettermi". ...

