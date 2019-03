Fermato un uomo per l' omicidio di Lala | la 26enne bresciana uccisa a Manchester forse per

Donna uccisa in casa : Fermato un uomo : Una 33enne è stata trovata senza vita dai carabinieri all'interno di un appartamento di Napoli. A chiamare gli agenti i...

ConFermato : il riscaldamento globale è stato provocato dall'uomo - : Un team internazionale di scienziati basadosi su un'analisi dei dati satellitari ha calcolato quanto l'uomo sia responsabile per il riscaldamento globale. Gli esperti sperano che le loro scoperte ...

Noleggio con conducente abusivo : 51enne Fermato a Valtournenche Aosta - L'uomo è stato Fermato dalla Polizia locale del comune sotto il ... : L' esercizio abusivo dell'attività di Noleggio con conducente è stato contestato l'altro ieri, sabato 23 febbraio , dalla Polizia locale di Valtournenche ad un 51enne di Saint-Denis . L'uomo, fermato ...

Marsiglia - accoltellamento in pieno centro : 2 feriti/ Terrorismo? Fermato un uomo : accoltellamento Marsiglia, si teme un nuovo attentato: due persone sono rimaste ferite, le forze dell'ordine hanno bloccato un sospetto.

Milano - Fermato pirata strada che causò la morte di una ragazza - Il padre dell'uomo si era preso la colpa di tutto : E' stato fermato per omicidio stradale dai carabinieri di Melzo Manuel Inchingolo, l'uomo di 33 anni che la notte del 10 febbraio causò un incidente in cui morì una ragazza di 24 anni. Il sinistro, a ...

'Picchiato per motivi sindacali' - Fermato un uomo : 'Piacenza Nord' non c'è più, l'uscita autostradale è diventata 'Basso lodigiano' 3 'Picchiato per motivi sindacali', fermato un uomo 4 Sente dei rumori e si sveglia con i ladri in casa Le forze dell'...

Sperona l'auto e dà fuoco alla ex nel parcheggio del centro commerciale : la donna è gravissima. Fermato l'uomo : L'ha aspettata nel parcheggio di un centro commerciale di Vercelli. E lì ha compiuto la sua atroce vendetta. Ha Speronato l'auto della sua ex e le ha dato fuoco. La donna, una...

Migranti in bici investiti e uccisi : uomo Fermato per omicidio stradale : fermato dai carabinieri l'uomo che ha investito e ucciso due Migranti che erano in bicicletta sulla statale 7 bis a Teverola...

Aggressione di Cossato : uomo Fermato al confine : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Aggressione di Cossato: uomo ...

Erbusco - identificata donna carbonizzata : è Stefania Crotti - Fermato un uomo : Svolta nel giallo della Franciacorta. I resti carbonizzati rinvenuti nella giornata di ieri a Erbusco (rinomato centro vinicolo della provincia di Brescia) appartengono a Stefania Crotti. La donna, 42 anni, era scomparsa giovedì pomeriggio da Cenate Sotto (dove lavorava). Nelle scorse ore il marito, Stefano, ha identificato il corpo. Gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi, ma dietro l'atroce delitto, ci sarebbero motivazioni passionali. Al ...

Mamma carbonizzata trovata in campagna - svolta nel giallo : «È Stefania Crotti». Il corpo identificato dal marito : Fermato un uomo : svolta nelle indagini. Ha un nome il corpo di donna trovato carbonizzato ieri nelle campagne della Franciacorta: è Stefania Crotti, 42enne bergamasca di Gorlago, Mamma di una bimba di sette...

