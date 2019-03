Volevo impedirle di avere rapporti con gli uomini! Uccide a pugnalate la figlia di 11 anni

(Di martedì 12 marzo 2019) Ha ucciso ladi soli 11, quattro giorni prima del suo compleanno, perdisessuali con gli uomini. Un delitto, dunque, a scopo "preventivo" e terribile, quello che si è consumato ad Orlando, in Florida, Stati Uniti e per il quale è stata arrestata la 28enne Rosa Alcides Rivera, rea di aver ammazzato aAleyda Rivera. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, la donna, dopo aver accoltellato la bambina, ne avrebbe portato il corpo quasi esanime in ospedale, dicendo ai sanitari che "la sua piccola se ne era andata". Quindici le ferite da taglio trovate sulla schiena della vittima e molte altre sul braccio destro. I medici del pronto soccorso non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso e allertare le forze dell'ordine.Fermata dalla polizia, la madre, in evidente stato di alterazione, avrebbe confessato diucciso laperdi farlecon gli uomini. Secondo gli inquirenti che indagano sul caso, tutto sarebbe cominciato domenica scorsa, quando Rosa ha accompagnato laa casa del suo fidanzato, accusandolo diconsumato con la bambina un rapporto. Dichiarazione che resta al momento soltanto un'insinuazione, dal momento che non ci sono conferme che possano sostenere quanto la donna va ripetendo. "Vedevo che sorrideva in modo diverso e ho pensato che tra di loro ci fosse qualcosa". Arrabbiata, avrebbe poi pugnalato l'11enne mentre entrambe si trovavano in macchina. Dopo averla trasportata in ospedale e aver tentato di aggredire i sanitari del pronto soccorso con un coltello, la donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio. "Sono convinta che ora lei sia in paradiso", ha detto ancora agli investigatori.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...