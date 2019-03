Tria | d' accordo su tassazione economia digitale | in Ue e Ocse

Cnh IndusTrial : accordo su rinnovo contratto - aumento 2% all'anno : Roma, 11 mar., askanews, - accordo tra Cnh Industrial e i sindacati per il rinnovo del contratto dei dipendenti in Italia, con un aumento salariale del 2% all'anno. Lo afferma la società controllata ...

Gli allevatori e gli indusTriali sardi hanno infine raggiunto un accordo sul prezzo del latte - fissato a 0 - 74 euro al litro : Dopo un lungo incontro convocato dalla prefettura di Sassari, i rappresentanti degli allevatori e quelli degli industriali sardi hanno infine raggiunto un accordo sul prezzo del latte di capra e pecora, da settimane al centro di duri scontri e proteste.

Boccia - ConfindusTria : d'accordo con Siri su codice appalti e ANAC : Il numero uno degli industriali, inoltre, ha aggiunto che attualmente la normativa è "particolarmente punitiva " nei confronti delle imprese e dell'economia .

PediaTria - FIMP : “Sì all’accordo per promuovere la salute a scuola” : “Plaudiamo all’accordo siglato ieri fra Ministero della salute e MIUR. Si tratta di un programma a 360 gradi per tutelare la salute degli studenti, dai bambini agli adolescenti, durante tutto il percorso scolastico. Noi siamo pronti a fare la nostra parte sostenendo le azioni dei due Ministeri”. Il dott. Paolo Biasci, presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), esprime profondo apprezzamento per il protocollo d’intesa ...

Accordo Francia-Germania su strategia 'campioni' Ue indusTria : Lo ha annunciato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine di un incontro a Berlino con il suo omologo tedesco, …

Bankitalia - Di Maio-Salvini d'accordo sulla «discontinuità». Tria : «Va difesa» : Soprattutto quando ci sono problemi di recessione di economia disoccupazione e lo spread che aumenta» ha detto '. il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a margine delle cerimonie per il ...

Bankitalia - Di Maio-Salvini d'accordo sulla «discontinuità». Tria : «Va difesa» : «Ora che noi come governo veniamo consultati per procedura costituzionale nella nomina del direttorio, se ci chiedono un parere sul rinnovo io dico no: c'è bisogno di discontinuità» spiega il ministro dello Sviluppo a Milano...

ConfindusTria punta su digitalizzazione - accordo con Google : Milano, 7 feb.(AdnKronos) - Google e Confindustria hanno annunciato oggi, a Connext, un piano di collaborazione per supportare le imprese italiane nel processo di trasformazione digitale. Il progetto, presentato dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e da Matt Brittin, president business an

In vigore l'accordo Ue-Giappone. Giù le tariffe per l'agroindusTria italiana : Il Giappone è infatti il primo importatore al mondo di formaggi». E a prevedere un futuro roseo in Giappone per l'agroalimentare italiano è anche il presidente di Confagricoltura, Massimiliano ...

IndusTria : accordo tra ENEA e Stazione Pelli per un settore conciario più sostenibile : Identificare processi produttivi innovativi a ridotto impatto ambientale nel settore dell’Industria conciaria, anche con un approccio rivolto all’economia circolare. È l’obiettivo dell’accordo di partnership triennale tra l’ENEA e la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (SSIP), firmato dai presidenti Federico Testa e Graziano Balducci. “Il trasferimento di tecnologie innovative per accrescere la sostenibilità e la ...