Sotto scure ucraina non solo Al Bano | a rischio pure “Novecento” E spunta il brindisi

(Di martedì 12 marzo 2019) L'bandirà tutti i film e le serie televisive con la partecipazione di Al. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti da Kiev,lineando che dopo l'inclusione del Leone di Cellino San Marco nella lista nera del ministero della Cultura, non saranno vietatele canzoni dell'artista - da Felicità a "Nostalgia canaglia" - ma anche i video e i lungometraggi. E non sono pochi: da "Nel sole", regia di Aldo Grimaldi (1967), dove appare anche una giovanissima Romina Power sino a "Quo vado". "Se è nella lista, allora ci sarà un bando su tutti i film con la sua partecipazione, perchè in genere appena compare un nome, vietiamo", si legge in un messaggio dell'Agenzia di Stato per il cinema dell'. Un aspetto che se confermato va a toccare direttamente la produzione cinematografica italiana, nonattraverso Al.Il Ministero della Cultura dell'dall'agosto 2015 ha ...

