repubblica

(Di martedì 12 marzo 2019) Dopo l'appello social i ladri hanno restituito l'rubata ma delnon c'è traccia. A Bitonto ricerche a tappeto con l'aiuto delle guardie zoofile: "Aiutateci, il proprietario è distrutto dal dolore"

MediasetTgcom24 : Bari, gli rubano l'auto con il cane all'interno: anziano disperato #Bari - MediasetTgcom24 : 'Non smette di piangere un attimo: quel cane per lui è come un figlio, è l'unica cosa che gli è rimasta' - continimarco : Bari, rubano auto con un cane all'interno e la restituiscono con un messaggio sul cofano: 'Scusa, lo abbiamo libera… -