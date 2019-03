9 domande sul caso dell’aereo caduto che potremmo prendere anche noi

7 risposte a 7 domande sul futuro della Tav nei prossimi sei mesi : Cosa accade lunedì al Cda di Telt?La società italo-francese riunirà il Cda e darà il via alla pubblicazione degli "avis de marchés" (avvisi a presentare candidatura) per i lotti francesi della Torino-Lione. Questa era la previsione della vigilia e questa è la decisione che verrà presa. In questo modo non perderà 300 milioni di euro di finanziamenti europei, come sarebbe accaduto in caso di ...

Pensioni Quota 100 supera 80mila domande - Di Maio sul RdC : 'Mantenuta promessa' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 marzo 2019 vedono emergere nuovi dati in merito al numero di richieste d'accesso anticipato alla pensione tramite la Quota 100. Nel frattempo dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio arrivano le stime riguardanti i prepensionamenti che si concretizzeranno nel triennio di sperimentazione, mentre dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio emerge soddisfazione per la partenza delle domande di accesso al reddito e ...

Da Agresti 10 domande a Marotta sul caso-Icardi - : Il giornalista del Corriere dello sport le elenca su calciomercato.com e scrive: ' Le nostre dieci domande sono rivolte a Beppe Marotta , il numero uno dei nostri dirigenti, l'uomo che ha costruito ...

Reddito di cittadinanza - domande dal 6 marzo sul sito ufficiale : Sul sito internet appositamente dedicato sarà possibile dal 6 marzo chiedere materialmente il Reddito di cittadinanza. Le risorse sono state tutte stanziate dall'ultima legge di bilancio e, nello specifico, si tratta di circa 7 miliardi di euro per l'intero 2019. Tutti i dettagli operativi sono invece contenuti nel decreto legge del 17 gennaio che, all'articolo 1, specifica che il sussidio previsto dal Governo consiste in "una misura unica di ...

Ambasciata russa : "domande senza risposta" sul caso Skripal - : L'Ambasciata russa a Londra ha scritto una relazione dal titolo "Salisbury: domande senza risposta", dedicata all'anniversario dell'incidente per l'avvelenamento dell'ex agente GRU Sergei Skripal e ...

Connessione 5G - 5 domande - e 5 risposte - sulle reti del futuro : La preoccupazione degli USA deriva dai presunti legami con Huawei e il governo cinese, che, va detto per dovere di cronaca, non sono mai stati provati,: Pechino potrebbe sfruttare i prodotti dell'...

FINANZA/ Le domande scomode sull'indipendenza della Banca d'Italia : Si parla molto di indipendenza della Banca d'Italia, tralasciando certe domande importanti, anche sul compito di una Banca centrale

Dl Salvini - Cassazione : “Sulle domande di protezione umanitaria non è retroattivo” : Il decreto Sicurezza, che ha imposto una stretta ai permessi di soggiorno per i migranti, è irretroattivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Con la sentenza sentenza n. 4890 i giudici di piazza Cavour hanno affrontato per la prima volta la questione e hanno stabilito che le domande già presentate dovranno essere esaminate con la vecchia normativa sui permessi per motivi umanitari. Se vi sono i presupposti, il permesso rilasciato avrà la ...

Paratici su Icardi : 'domande sul giocatore saranno di attualità - o no - a giugno' : In questo periodo le pagine della cronaca sportiva riportano i dissapori tra l'Inter e Icardi, il quale in estate era stato contattato dalla Juventus per sondare il terreno sulla possibilità di trasferirsi all'ombra della Mole. Oggi Fabio Paratici ha voluto puntualizzare ai microfoni di Rai Radio1, durante la trasmissione "Radio anch'io lo sport", ciò che è accaduto nella scorsa sessione estiva. Il Chief Football Officier ha raccontato che la ...

Pensioni Q100 : scetticismo sul turn over - per la scuola domande entro il 28/02 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 febbraio 2019 vedono emergere importanti aggiornamenti per l'accesso alla quota 100 del personale della scuola attraverso una nuova circolare pubblicata dal Miur. Nel frattempo da un sondaggio commissionato da Manageritalia si riscontrano dubbi sulla reale efficacia della misura di prepensionamento al fine di far ripartire il turn over. Infine, dal PD giungono nuovi commenti sulla necessità di migliorare ...

Quota 100 - al via le domande sul sito Inps : ecco tutte le istruzioni : Il tanto atteso giorno è arrivato e da oggi l’Inps ha dato ufficialmente il via alla presentazione delle domande per accedere a Quota 100, l’uscita da lavoro anticipata per chi ha maturato almeno 62 anni di età e 38 di contributi, introdotta dal Governo Conte Salvini Di Maio e ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del famoso Decretone. Come si legge sullo stesso sito Inps: “È stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio ...

Pensioni quota 100 - al via le domande. Ecco requisiti - paletti - finestre di uscita e regole sulla liquidazione : “quota 100” entra nella fase operativa. Da oggi è possibile infatti presentare la richiesta per andare in pensione anticipatamente rispetto alle norme finora esistenti. L’agevolazione non riguarda evidentemente tutti i lavoratori ma solo quelli che si trovano in determinate condizioni previste nel decreto legge 4/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 23 del 28 gennaio. Nel dettaglio, potranno presentare la domanda i lavoratori ...

