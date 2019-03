Zingaretti | voglio cambiare la sede nazionale del Pd

Zingaretti trasloca dal Nazareno : «Voglio il contatto con la gente» : Al neo segretario gli uffici in via delle Fratte non sono mai piaciuti (e non ci è ancora entrato): «Isolati in una torre d’avorio. Il Pd, invece, deve essere come una “casa di vetro”»

Tav - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

Primarie Pd - Matteo Renzi : “Darò una mano a Zingaretti - ma non voglio incarichi” : Il giorno dopo le Primarie del Pd, con la netta vittoria di Nicola Zingaretti, il Pd si ritrova unito. Come dimostra l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi: "Darò una mano a Nicola, ma non voglio incarichi”. Commenta anche il leader della Lega, Matteo Salvini: "Rispetto le Primarie, ma ora tocca a noi. In 10 anni la loro partecipazione si è dimezzata". Congratulazioni non solo dal Pd, ma anche da sinistra e dall'Europa.Continua a leggere

Pd - Nicola Zingaretti è il nuovo segretario"Voglio essere leader di una comunità e non capo - ora unità" | "I delusi torneranno" : Il Pd punta a superare il milione di persone al voto ai gazebo nelle Primarie per scegliere il nuovo leader, dopo la stagione di Matteo Renzi e la reggenza di Maurizio Martina. Eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, altrimenti lo Statuto prevede l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale.

Primarie Pd - Zingaretti : 'resto in Regione - ma col partito voglio voltare pagina' : Il candidato segretario non ha intenzione di lasciare la guida del Lazio ma non farebbe mai il presidente del Consiglio se fosse eletto. Lo ha detto in un'intervista ad Omnibus