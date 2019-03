Salvini | Partono i bandi Tav ma non solo | ci sarà uno shock sulle infrastrutture

Salvini ammonisce i grillini : partono Tav e 300 cantieri fermi : Basta immobilismo. I grillini non possono bloccare l’Italia. Matteo Salvini detta le condizioni e ammonisce il partito del “no” invitandolo

Tav - slittano i bandi di gara. Conte : non partono senza avallo mio governo. Salvini : farò di tutto perché si faccia : Lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav non si placa. Intanto slitta la pubblicazione dei bandi per gli appalti della linea ferroviaria Torino-Lione. Le gare, affermano fonti di Palazzo...

Pensioni : partono la Q100 e l'opzione donna - ma per Salvini il vero 'obiettivo è Q41' : Con il messaggio pubblicato nel pomeriggio di ieri da parte dell'Inps si è aperta ufficialmente la finestra utile per poter inviare le prime domande di accesso alla pensione anticipata tramite la quota 100. Il momento era molto atteso dai lavoratori, visto che si discute ormai da mesi delle nuove opzioni di flessibilità previdenziale, che dovevano essere in partenza già dall'inizio dell'anno. Diversi problemi di natura tecnica hanno fatto ...

"Più persone partono - più persone muoiono" - ha detto Matteo Salvini : "Più persone partono, più persone muoiono. Ho iniziato a fare il ministro impegnandomi contro scafisti e mafiosi. Bloccare le partenze vuol dire evitare morti. Vuol dire bloccare traffico di droga e armi. Chi vuole bene al continente africano fa di tutto". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno a Mattino 5. "In questi giorni mi hanno dato del delinquente, del fascista, del cogl... non so quanti ministri ...

