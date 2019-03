Salute | ictus in aumento fra i giovani Al via Settimana del cervello

Salute - esoscheletro riabilitativo Ekso efficace anche dopo ictus : Roma, 8 mar., askanews, - Grazie a una percorso di riabilitazione con Ekso, l'esoscheletro riabilitativo robotizzato è possibile migliorare significativamente i tempi di ripresa e la capacità di ...

Salute - 'Indovina l'ictus' : parte campagna informativa Alice onlus : Roma, 12 feb., askanews, - A come 'anticoagulanti', F come 'fibrillazione atriale', I come 'ictus cerebrale', M come 'monitoraggio cardiaco'. Sono 33 le parole inserite nel Glossario creato per dare ...

Sigarette elettroniche - per la Salute del cuore sono dannose tanto quanto quelle tradizionali : ecco gli effetti su infarto - ictus e malattie cardiache : I rischi associati al fumo sono conosciuti ormai da decenni e nel tentativo di smettere, molti fumatori si sono “convertiti” alle Sigarette elettroniche. Quando le e-cig hanno fatto la loro comparsa nei negozi, sono state pubblicizzate come un aiuto per smettere di fumare. Il fumo è la causa numero uno di cancro ai polmoni, quindi il vapore dei liquidi di questi dispositivi elettronici sembra essere più sicuro per i polmoni. Ma le e-cig sono ...