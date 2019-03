RAI E POLITICA Dietro le risse prende forma il nuovo partito Salvini-Di Maio

Freccero : "Prima puntata di Popolo sovrano un disastro. Sfera Ebbasta escluso da The Voice? RAI politicamente corretta" : Intervistato dal quotidiano Libero, Carlo Freccero ha affrontato alcuni temi caldi che riguardano la sua Rai2. A partire dalle profonde difficoltà di Popolo sovrano, il programma di approfondimento le cui prime due puntate andate in onda il giovedì sera hanno ottenuto una share inferiore al 3%. Il direttore - a tempo determinato, a fine anno finirà il mandato - della seconda rete della tv pubblica ammette di aver "avuto la presunzione di ...

RAI e politica : Morani (Pd) critica ascolti Tg2 Post - Tiramani (Lega) contro giudici The Voice : La politica conferma, ancora una volta, di essere ossessionata dalla tv, soprattutto se pubblica (ideale per strumentalizzarla). Da una parte la deputata del Pd Alessia Morani discetta degli ascolti (bassi) della puntata di ieri di Tg2Post con ospite il ministro Salvini, dall'altra quello della Lega Paolo Tiramani, capogruppo vigilanza Rai, critica i giudici in pectore di The Voice e chiede di dare la precedenza ad "un valido cantante ...

F1 - RAIkkonen ‘sferza’ la Ferrari : “qui meno politica e cazzate. Arrivabene? L’ho saputo dal compagno di mia madre” : Il pilota finlandese ha parlato del suo presente e del suo passato, lanciando una frecciatina al team di Maranello Il passato è ormai un lontano ricordo, Kimi Raikkonen ama concentrarsi sul presente e sull’avventura con l’Alfa Romeo Racing che sta per cominciare. Presente ieri a Balocco in quello che è oggi il centro sperimentale FCA, il pilota finlandese ha parlato di quello che lo aspetta con il team diretto da Vasseur, ...

F1 - Kimi RAIkkonen : “In Alfa Romeo Racing c’è meno politica. L’addio di Arrivabene in Ferrari? Non sono affari miei” : Il finlandese Kimi Raikkonen è pronto per una nuova avventura in F1. Il 39enne nativo di Espoo, dopo 8 anni (non consecutivi) trascorsi in Ferrari, torna laddove tutto era iniziato o almeno fino ad un certo punto. Sì perché l’esperienza di Kimi nel Circus prese il via nel 2001 nel Team Sauber, scuderia che ha sposato la causa progettuale dell’Alfa Romeo e sta assumendo dei contorni meno da protagonista, stando a quel che si ...

Roberto Fico : “La politica ha sempre influenzato la RAI” : il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è intervenuto al Villaggio dei Ragazzi a Maddaloni, per la presentazione del libro del parlamentare 5 Stelle "Il Politomane" di Antonio Del Monaco: "Durante la Commissione di Vigilanza Rai ero convinto e sono convinto che la politica l'abbia sempre influenzata"Continua a leggere

Spettacoli - social e vaffa. Anche l'UcRAIna ha il suo comico che fa politica : Dopo anni di Spettacoli comici e di comizi politici corrosivi contro i politici di maggioranza e opposizione, l'attore si è trasformato nel simbolo del cambiamento. Il cambiamento che pretende di ...

Di Battista - tagli a costi politica e RAI : "È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica e non solo", è la premessa perché "i sacrifici li fanno tutti, tranne i politici o i conduttori Rai pagati con denaro ...

La voce della Politica BRAIa : Agroalimentare - Ambiente - Turismo futuro sostenibile della Basilicata : La visione presentata segue le direttrici di una Politica che con coraggio abbiamo intrapreso 5 anni fa. Abbiamo, oggi, bisogno di costruire il futuro di questa Basilicata e non di raccontare solo il ...

RAI E POLITICA/ La mossa pro-M5s di Freccero che va contro le idee di Grillo : Su Rai 2 è andata in onda la trasmissione C'è Grillo. L'idea di Carlo Freccero ha sollevato la protesta del Pd, ma non è stata compresa fino in fondo

Ortodossia - lo "scisma ucRAIno" diventa partita politica : Il presidente russo, durante la sua recente - e trionfale - visita in Serbia, è ricorso anche a argomenti di ordine ecclesiologico e spirituale per stigmatizzare come 'operazione politica' la nascita ...

Di Battista su RAI 1 : 'Amo la politica - ma non mi candido alle Europee' : Alessandro Di Battista è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata del 20 Gennaio di "Che tempo che fa" e, dopo lunghi mesi di assenza, ha fatto il punto sulla situazione italiana, e non solo, spaziando dal Tav al tema immigrazione, dalle elezioni europee al bilancio del governo giallo-verde L'ex deputato, tornato in Italia da pochi giorni, dopo 6 lunghi mesi che l'hanno visto viaggiatore, esploratore, studioso ma soprattutto collaboratore ...

Lega contro direttore Tg1 : ‘Poco spazio a noi e atti governo’. M5s : ‘Scelga qualità’. E lui : ‘Fuori politica da RAI? Non da solo’ : “E’ intenzione del direttore del Tg1 dare rilevanza a quanto fatto dal governo?”. Perché “oltre alla narrazione della politica, tutto ciò che il governo fa deve essere in maniera esaustiva spiegato ai cittadini. Cosa su cui è stato un po’ deficitario in questi mesi”. Con queste domande e osservazioni il capogruppo della Lega Paolo Tiramani in commissione Vigilanza Rai si è rivolto a Giuseppe Carboni, da due ...