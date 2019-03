La scomparsa di Tusa | la Soprintendenza del mare | se ne va una parte di noi

rainews

(Di lunedì 11 marzo 2019) ... che sapeva mettere al centro il recupero della memoria storica e l'orgoglio delle sue radici pur sentendosi contemporaneamente e con lucidità cittadino del mondo. Da oggi la Sicilia perde una dei ...

DaniloToninelli : Sgomento e tristezza dopo il disastro aereo della Ethiopian Airlines. Cordoglio per tutte le vittime e particolare… - MuseoEgizio : La Direzione, e tutto lo staff del Museo, esprimono il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell'archeologo e… - marcociancio : RT @GOI_Sicilia: Esprimiamo dolore e cordoglio per la scomparsa del Prof. Sebastiano Tusa -