F1 | dal Gp d' Australia un punto premierà il miglior giro

MotoGp – dall’incubo al terzo posto - Crutchlow torna a sorridere dopo l’Australia : “pensavo di non tornare a camminare” : Cal Crutchlow sul podio del Qatar dopo il lungo infortunio subito lo scorso ottobre in Australia, le parole commoventi del pilota britannico “dopo l’incidente in Australia non sapevo nemmeno se sarei tornato a camminare. Invece sono in moto e sul podio: è quasi un sogno, ho giocato bene le mie carte. Devo ringraziare il mio medico a casa, la mia famiglia, il team, che mi ha sempre sostenuto e creduto in me, anche quando non era ...

dall'Australia a Berlino. Così il movimento studentesco per il clima è divenuto globale : Lo scorso dicembre, alla Cop24 di Katowice, in Polonia, Greta era divenuta la 'mascotte' dell'evento, parlando in plenaria ai delegati del mondo intero . Ad Avvenire, aveva dichiarato: «Dobbiamo ...

Morto Keith Flint - cantante dei Prodigy : era appena tornato dal tour in Australia : È Morto Keith Flint, il cantante dei Prodigy. E' stato trovato senza vita nella sua casa di Dumnow, nell'Essex, in Inghilterra. Aveva 49 anni. La polizia è stata chiamata...

Tennis - Nadal attacca Kyrgios in conferenza stampa : “L’australiano ha talento ma non rispetta gli avversari e il pubblico” : Fuochi e fiamme tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios nell’ATP di Acapulco. Il n.2 del mondo e il talentuoso Tennista australiano si confrontati negli ottavi di finale del torneo messicano e a sorpresa è stato l’aussie a prevalere in tre set molto lottati. Un risultato che conferma le grandi qualità di Kyrgios, spesso protagonista di grandi match contro avversari qualificati. Tuttavia a Nadal non sono piaciuti alcuni atteggiamenti in campo ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Nick Kyrgios piega Rafael Nadal in tre set. Match combattutissimo e australiano ai quarti di finale : Grande sorpresa nella notte italiana negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico). Lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal è stato sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, precipitato in classifica a numero 72 del ranking, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6), al termine di un Match molto lottato nel quale il 32enne nativo di Manacor ha fallito tre Match-point nel tie-break del terzo parziale, uscendo di scena in un ...

Australia - pedofilo che stuprò e uccise bimba esce dal carcere : 'Non sono pentito' : Una notizia che ha scioccato l'Australia, quella relativa al rilascio del pedofilo Michael Anthony Guider. L'uomo, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, il prossimo giugno uscirà dalla prigione di Long Bay. Qui, ha trascorso gli ultimi 30 anni della sua vita, poiché in passato stuprò e uccise una bambina di soli 9 anni. Il crimine, all'epoca dei fatti, sconvolse tutto il Paese. Per questo il rilascio del soggetto, previsto per giugno, ...

Australia - dalla fontana sgorga prosecco per i clienti di un ristorante : Il ristorante Darling and Co di Brisbane, in Australia, ha installato una fontana da cui sgorga prosecco.Continua a leggere

Australia - il messaggio scritto nel cielo dal pilota di un aereo : "Sono annoiato" - Sky TG24 - : Ai radar dei siti per il monitoraggio aereo non è sfuggita la frase composta nei cieli sopra Adelaide. Ma questo non è il primo né l'unico caso: nel 2017 sopra la Germania era apparso un albero di ...

Questo topo australiano è il primo mammifero estinto a causa dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo : L'esecutivo sostiene che si tratta del primo mammifero al mondo scomparso a causa dei 'cambiamenti climatici indotti dall'uomo'. Una decisione 'da non prendere alla leggera', ha dichiarato Geoff ...

Tennis - Rafa Nadal ed il suo inizio di stagione : la finale degli Australian Open con Djokovic non va giù : Rafa Nadal non ha gradito il modo nel quale ha perso la finale degli Australian Open con Djokovic: piccolo rimpianto di inizio stagione Rafa Nadal ha iniziato la sua stagione 2019 con la finale raggiunta agli Australian Open. Il Tennista spagnolo può ritenersi soddisfatto di quanto fatto in questo avvio, anche se da perfezionista qual è non ha accettato il modo nel quale ha perso contro Djokovic, rivale storico: “E’ una parte della ...

Carlo e Camilla divorziano? I rumors dall'Australia : Il Principe Carlo si sarebbe separato da Camilla . La stampa australiana racconta che le carte sono già state firmate. La notizia partita dalla stampa australiana ha fatto rapidamente il giro del ...

F1 - Ricciardo sorpreso dalle scelte di Ferrari e Mercedes : l’australiano esprime tutta la sua… frustrazione : Il pilota australiano ha commentato le scelte di Ferrari e Mercedes, esprimendo la propria frustrazione per essere stato snobbato da entrambe Chiusa la carriera in Red Bull, Daniel Ricciardo è ripartito dalla Renault. Una scelta sorprendente ma quasi obbligata, considerando che poche erano le alternative al team di Enstone. LaPresse/Photo4 Le porte di Ferrari e Mercedes non si sono mai aperte, per questo motivo l’australiano non ha ...

Finale Australian Open 2012 - retroscena firmato Annabel Croft : “Djokovic ‘nudo’ fece infuriare Nadal” : Annabel Croft ha raccontato un interessante retroscena legato alla Finale degli Australian Open 2012: Rafa Nadal è rimasto piuttosto infastidito dalla reazione di Novak Djokovic dopo la vittoria Sette anni dopo l’incredibile Finale degli Australian Open 2012, quella delle 5 ore e 53 minuti di battaglia nelle quali Novak Djokovic riuscì ad imporsi su Rafa Nadal, nell’edizione 2019 la storia si è ripetuta. Entrambi, ancora uno ...

Il meteo estremo infrange record in tutto il mondo : dal Gennaio più caldo di sempre in Australia alle temperature polari degli USA passando per il Regno Unito : Città americane più fredde dell’Artico, l’inferno in Australia, neve su tutto il Regno Unito. È appena passato un mese del 2019 e i meteorologici stanno già parlando di modelli meteorologici estremi che hanno paralizzato città sparse in tutto il globo. Negli Stati Uniti, nel corso di questa settimana circa 200 milioni di americani hanno subito gli effetti di un’ondata di gelo senza precedenti che ha portato le temperature a -49°C e provocato ...