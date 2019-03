Dieci trucchi per fare di smartphone e tablet nostri alleati nell' educazione dei bambini

d.repubblica

(Di lunedì 11 marzo 2019) In contemporanea con l'arrivoe librerie italiane del suo manuale, 'Il metodo per crescere iin un mondo digitale', Newton Compton, 12 euro, , abbiamo chiesto all'esperto un decalogo per ...

PICCIAFUOCHI : Dieci trucchi di macOs che (probabilmente) non sapete - markomixservice : Dieci trucchi di macOs che (probabilmente) non sapete - _World_ita_fra : Dieci trucchi di macOS che (probabilmente) non conoscete -