Allegri “Possiamo ribaltarla Spinazzola? Può essere titolare Su Dybala…”

juvedipendenza

(Di lunedì 11 marzo 2019)– La rimonta è possibile e se non dovesse arrivare non sarà comunque un fallimento. Massimiliano, infatti, lo ha ribadito più volte nei giorni che hanno preceduto Juventus-Atletico Madrid. Ed ora che il countdown è partito non mancherà di ripetersi. Sarà anche questo tra gli argomenti della conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia … More

SportRepubblica : Juventus, Allegri ci crede: 'Con l'Atletico possiamo ribaltare il risultato' - Cr7faCose : RT @forumJuventus: VIDEO Allegri pre #JuveAtletico: 'Domani dobbiamo capire i momenti della partita, l'Atletico è una delle squadre miglior… -