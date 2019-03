Al Bano nella lista nera dell’Ucraina per minaccia alla sicurezza | la sua risposta

tvzap.kataweb

(Di lunedì 11 marzo 2019) “Non ho mai detto una parola contro l’Ucraina. Mai fatto neanche un apprezzamento. È inaccettabile che proprio io che canto da sempre la pace ora venga trattato come un terrorista. Non ho mai posseduto armi, neanche quelle mentali”. AlCarrisi commenta con Agi il fatto che il ministero della Cultura ucraino lo abbia inseritodegli individui considerati unanazionale. “Chiamerò subito l’ambasciatore e quindi il ministero della Cultura ucraina. Voglio capire come il mio nome sia finito. Quando l’ho saputo questa mattina ho pensato a uno scherzo, o a uno scambio di persona”.Al: “Sono un uomo di pace e non di guerra” L’elenco è compilato e aggiornato dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio die Difesa nazionale dell’Ucraina, ...

HuffPostItalia : Al Bano nella lista nera dell'Ucraina: è una minaccia per la sicurezza nazionale - Agenzia_Ansa : 'E' una minaccia alla sicurezza nazionale': l'#Ucraina inserisce #AlBano nella 'lista nera' #ANSA - SkyTG24 : #Ucraina, Al Bano nella lista nera: 'Minaccia alla sicurezza nazionale' -