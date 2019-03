Vola il Milan di Gattuso | terzo con +4 sull’Inter e +7 sulla Roma

Torna in scena a Milano “Aggiungi un posto a taVola” : Ha 45 anni, ma non li dimostra, "Aggiungi un posto a tavola", Torna a Milano dal 6 al 31 marzo 2019 al Teatro della Luna. Un successo planetario che non conosce età per la commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini con Jaja Fiastri (tre protagonisti insuperati di un'epoca leggendaria per il teatro italiano), con le musiche di Armando Trovajoli che hanno incantato intere generazioni, liberamente ispirata a "After Me The Deluge" di David ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 3 marzo. Trento rischia a Milano - Perugia vuole Volare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 23^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi domenica 3 marzo sono in programma ben sei partite dopo che Castellana Grotte ha sconfitto Siena nell’anticipo, si potrebbe delineare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season. La capolista Perugia farà visita a Ravenna e punta al successo per mettere pressione ...

Borsa Milano sale - +0 - 7% - - Vola Moncler : Milano, 1 MAR - Primi scambi positivi per Piazza Affari che sale dello 0,7% spinta soprattutto da Moncler, +10%,, che ha chiuso il 2018 con utili in aumento del 33%. In coda al listino ci sono Italgas,...

Milan - Volata Champions e coppa Italia Gattuso ha una carta in più da giocarsi : MilanO - La migliore difesa è la difesa e a volte, dice Gattuso, non bisogna fare gli schizzinosi: lui e Simone Inzaghi fanno una gara di tattica e si tratta sempre di partite intense: 'Lazio e Milan ...

Niccolò Zaniolo - la stranissima cena nel noto locale di Milano : con chi era a taVola : La presenza di Nicolò Zaniolo in un noto locale milanese ha scatenato le voci sul futuro del giovane talento romanista. Secondo il Giornale, Zaniolo è stato avvistato al ristorante "Il Kaimano" in zona Brera, in compagnia di suo padre e due persone che parlavano animatamente in spagnolo. L'interesse

Volley - SuperLega 2019 : 22^ giornata - Perugia Vola a +3 su Trento. Civitanova e Modena vincono - Milano scatenata : vincono tutte le big nel pomeriggio riservato alla 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano a squadre. Perugia si conferma al comando con tre punti di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Padova, i Block Devils hanno espugnato Monza per 3-0 con relativa facilità e proseguono la propria cavalcata in testa alla classifica grazie alle prestazioni da urlo dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (16 punti) e dello ...

Altro che Pipita - il Milan Vola con Piatek : E’ tutta un’altra musica. Il Milan ha trovato il suo uomo della Provvidenza. Ecco il bomber che mancava. Altro che

Basket - Eurolega 2019 : Milano che carattere! Maccabi sconfitto in Volata - quarta vittoria consecutiva! : vittoria di importanza capitale quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv, nella 23a giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani ha superato gli israeliani con il punteggio di 87-83 al termine di un’autentica battaglia, aggiudicandosi una sfida che ha corso per tutta la sua durata sui binari dell’equilibrio e ...

Milan - Piatek Vola basso : “se avessi le qualità di cui parlano i media - sarei il miglior giocatore della storia” : L’attaccante polacco ha parlato di queste prime settimane in maglia rossonera, sottolineando di non essersi montato assolutamente la testa Sei gol in cinque partite ufficiali, un avvio pazzesco quello di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan. L’attaccante polacco ha fatto dimenticare immediatamente Higuain ai tifosi del Milan, già pazzi per le prestazioni dell’ex Genoa. Spada/LaPresse Tutte queste attenzioni però non ...

Milano. Autobus contro Volanti : 3 feriti : 9.50 Tre agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti, a Milano, nel corso di un incidente stradale con un Autobus nei pressi di piazza Cadorna. Due poliziotti sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dall'Atm, il mezzo, "forse per un malore del conducente" ha speronato due pattuglie ferme sul ciglio della strada, E una delle vetture è stata scagliata sul marciapiede, travolgendo i tre.

«Ora o mai più 2» : Volano stracci fra Rettore e Donatella Milani. La coach all’allieva : «Arrangiati» : Annalisa MinettiSilvia SalemiJessica MorlacchiDonatella MilaniDavide De MarinisBarbara ColaPaolo VallesiMichele Pecora«Non ho niente contro Donatella Rettore». Donatella Milani continua a ripeterlo, ma l’rvm che Amadeus lancia nell’ultima puntata di Ora o mai più sembra dire il contrario. Poco prima dell’esibizione delle due, la Milani allieva e la Rettore coach, il padrone di casa fa un annuncio importante: «Prima di assistere ...

Nulla può l’Atalanta contro questo… Piatek : la doppietta del Pistolero fa Volare in alto il Milan! : Piatek da infarto, la doppietta dell’attaccante polacco del Milan manda ko l’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia Milan, da quando c’è Piatek è tutta un’altra storia. L’anticipo della 24ª giornata di campionato tra Atalanta e Milan vede erigersi a grande protagonista l’attaccante polacco, capace di segnare ogni 52 minuti di gioco con la maglia rossonera. Da quando è tra le fila della ...

Borsa Milano -0 - 65% - spread Vola a 289 : 18.10 Borsa Milano -0,65%, spread vola a 289 Chiusura negativa per le Borse europee. Piazza Affari lima le perdite con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,65% a 19.351 punti. Ma pesano i dati Istat sull'industria e i timori sulla crescita all'indomani delle stime Ue. Giù i titoli dell'auto e diversi finanziari. Lo spread tra Btp e Bund, dopo un'impennata sopra quota 290, chiude a 289. Il rendimento sfiora il 3%, al 2,98%. Cali contenuti anche ...