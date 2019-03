Tav | Renzi | ' Soluzione del Governo? È fuffa | una supercazzola'

Matteo Renzi : 'La vicenda Tav? Incredibile presa in giro' : Dopo essere stato ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", Matteo Renzi è tornato in Rai non solo per promuovere il suo nuovo libro, "Un'altra strada" (edito da Marsilio), ma anche per parlare, ancora una volta, della situazione politica italiana. L'ex premier, intervistato questo pomeriggio da Lucia Annunziata nel programma di Rai 3, "Mezz'ora in più", si è scagliato contro il Governo Lega-Movimento 5 Stelle su una delle questioni più calde ...

Matteo Renzi a Mezz'ora in più : "Sulla Tav solo fuffa - un'incredibile presa in giro" : "È solo fuffa, in Amici Miei si sarebbe definita una supercazzola, un'incredibile presa in giro. Prendono un piccolo parere giuridico per portare avanti il Governo, ma nel frattempo va indietro l'Italia". A dirlo è Matteo Renzi, intervistato a Mezz'ora in più, su Raitre, commentando la strategia del Governo sulla Torino-Lione. "Bisogna dire sì alle infrastrutture" aggiunge il senatore Pd, "il collegamento Torino-Lione ...

Renzi - su Tav Conte peggio sor Tentenna : ANCONA, 9 MAR - "Rispetto al premier burattino sulla Tav, sor Tentenna era un decisionista". Così l'ex segretario del Pd Matteo Renzi parlando ad Ancona per presentare il suo libro "Un'altra strada. ...

Chiamparino : 'Manfrina insopportabile'. Renzi : 'Sulla Tav si vedrà se Salvini è un leader o no' : Lo sprona così, Renzi, Salvini, animando il nuovo corso del Pd di inizio era Zingaretti: lasciandosi alle spalle dubbi e perplessità sull'opera che sta infiammando il governo e che il governatore del ...

Nicola Zingaretti - il nuovo segretario cancella Renzi dal Pd : "Non lo voTavo neanche quando era potente" : I primi attacchi di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono tutti contro il sovranismo e Matteo Salvini, così da recuperare il prima possibile quegli elettori che fino a oggi non sentivano neanche un mormorio da parte dei dem. Da Zingaretti arriva almeno una posizione chiara e netta, tanto contro i

Renzi vs Giarrusso : “Ha detto che meriTavo impiccagione”. Poi lo sfotte : “La natura è stata poco clemente con lui…” : L’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, alla prima uscita pubblica dopo gli arresti domiciliari dei suoi genitori, si scaglia dal palco del Lingotto di Torino, dove ha presentato il suo libro, contro il senatore Mario Giarrusso. Facendo proiettare un’immagine del parlamentare pentastellato, l’ex leader del Pd dice: “La natura è stata poco clemente con lui”. Poi l’attacco: “Ha detto che meritavo ...

Dipendente di Tiziano Renzi : "La truffa dei volantini frutTava 15mila euro a settimana" : Un capannone che non si trova e che, secondo quanto scritto da Repubblica, nessuno, a Rignano sull'Arno, sa dove sia. Secondo quanto riportato da Libero, al centro dell'inchiesta che ha portato Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex segretario del Partito democratico, ai domiciliari ci sarebbe questa struttura. Che, nelle carte degli investigatori, ricorre spesso. I volantini "al macero"Ma dentro all'inchiesta si inserirebbe anche un ...

Tav - intesa per mozione Lega-M5s : «Ridiscutere integralmente il progetto». Renzi attacca : voto di scambio : Accordo M5s-Lega sul testo della mozione sulla Tav depositata alla Camera. Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo...

Tav - mozione M5s-Lega : “Va ridiscussa totalmente”. Matteo Renzi : “Voto di scambio Salvini-Di Maio” : Trovato l'accordo sulla Tav tra Movimento 5 Stelle e Lega: l'opera "va ridiscussa integralmente", recita la mozione firmata dai due capigruppo. In realtà è solo un modo per prendere tempo. Il Pd attacca con Matteo Renzi: "Di Maio salva Salvini dal processo e la Lega in cambio rinuncia a fare la Tav. Tecnicamente è voto di scambio, politicamente uno schiaffo al Nord produttivo".Continua a leggere

Tiziano Renzi diceva : “Non ho dipendenti in nero”. L’ex lavoratore coop : “Io pagato cash. E rendiconTavo a ‘Lalla’” - la moglie : “Un libero cittadino che fino a 63 anni aveva commesso forse quale unica infrazione un eccesso di velocità“. Nel suo ultimo libro ‘Un’altra strada‘ Matteo Renzi scrive così del padre Tiziano, da lunedì sera agli arresti domiciliari insieme alla moglie Laura Bovoli con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatture. A leggere le carte dell’ordinanza firmata dal gip Angela Fantechi emerge una realtà ...