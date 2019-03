Segreti napoletani | il tremendo assassinio di Maria d' Avalos

Segreti napoletani : Pulcinella - un genio folle tra i vicoli : Con il Carnevale ormai alle porte non possiamo non parlare della maschera napoletana per antonomasia: Pulcinella . Molto più di un semplice personaggio folkloristico, le sue origini sono...

Segreti napoletani : gli amori di Vico e i taralli della passione : In via San Biagio dei Librai nacque uno dei più illustri nomi Napoletani di tutti i tempi: Giambattista Vico. Il filosofo visse fino a diciassette anni in una casa ad incrocio con Via San...