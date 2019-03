L’Italia sta facendo un passo verso la Cina : Un passo importante: cosa si sa del "memorandum" che sta complicando i rapporti del governo italiano con gli Stati Uniti

L'estate si avvicina - 6 Italiani su 10 ossessionati dallo sport : Secondo l'analisi la dipendenza da attività fisica porta migliaia di sportivi improvvisati a praticare sport in modo errato e senza risultati, ma soprattutto in modo ossessivo. Una 'patologia' che ...

Boeing Ethiopian - Italia può chiedere di partecipare a inchiesta : L'Italia ha la possibilità di chiedere di partecipare all'inchiesta sull'incidente del Boeing 737 MAX 8 delle Ethiopian Airlines precipitato questa mattina a sei minuti da decollo dall'aeroporto di ...

Atletica - Festa del Cross 2019 : risultati e classifica. Yeman Crippa e Francesca Tommasi si laureano Campioni d’Italia : Al parco La Mandria di Venaria Reale (in provincia di Torino) è andata in scena la Festa del Cross durante la quale sono stati assegnati i titoli italiani di corsa campestre. Grande spettacolo nel capoluogo piemontese con l’assegnazione dei tricolori a tre settimane dai Mondiali di Aarhus. MASCHILE – Yeman Crippa conferma i favori del pronostico e vince il tricolore dopo una gara da assoluto protagonista. L’azzurro rimane ...

L'Europa unita è nata in Italia - non disperdiamo questa ricchezza. Appello ai candidati : Ha ragione Emmanuel Macron ad affermare che nel tempo delle tenebre L'Europa è nata in Italia con il Manifesto di Ventotene. Ma sarebbe sbagliato fermarsi ai sacri testi e farsi dare la linea dall'Eliseo, perché oggi nell'Unione siamo di fronte ad una inesorabile secessione. Le piazze ribollono, con motivazioni differenti, ma colme della stessa rabbia. In Francia, Spagna, Albania, Montenegro, Serbia, ma anche a Londra, dove si ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre in testa la Norvegia - Italia quinta con il bronzo nella staffetta mista : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Bus “scomponibili” e a guida autonoma - la startup Italiana Next conquista Dubai | : La Next Future Transportation firma un progetto che si basa su moduli in grado di assemblarsi, dividersi e spostarsi autonomamente a seconda dei flussi di passeggeri

Cinque gli Italiani in pista - su Rossi maggiori speranze : Il circuito di Losail ospita il primo GP, il via e' in programma domani alle 18. Lo spagnolo Marc Marquez - vincitore del Motomondiale 2018 - e' dato per favorito dai media ma Valentino Rossi, ormai 40enne, a dispetto dell'eta' sembra particolarmente in forma e destinato a lottare per ottenere il primo posto. Ma chi sono gli italiani in gara in questa gara del motomondiale? Il nove volte vincitore del MotoGP (compresi i titoli vinti nelle classi ...

Rendimenti BTp - dai tassi stabili buone notizie per l’Italia : Raramente un paese con economia sviluppata va per un lungo periodo in una direzione mentre tutti gli altri paesi vanno nella direzione opposta. I Rendimenti dei BTp con buona probabilità seguiranno pertanto quelli del resto del mondo...

Silvio Berlusconi vuole “un nuovo inizio” per Forza Italia : “Basta con questo governo sciagurato” : Il leader di Forza Italia chiama a raccolta i suoi in vista di una assemblea degli eletti del partito e lancia la lunga corsa verso le elezioni Europee del prossimo maggio: "Il futuro del Paese è in pericolo a causa del nuovo governo, è ora di mettere la parola fine a questa sciagurata stagione politica".Continua a leggere

Aumento salario minimo Italia 2019 : proposta M5S al PD in aula : Aumento salario minimo Italia 2019: proposta M5S al PD in aula Cos’è il salario minimo In una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di Aumento salario minimo. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e ...

Micol Olivieri e le celeb Italiane che hanno linee cosmetiche (o stanno per lanciarle) : Michelle HunzikerMichelle HunzikerMicol OlivieriMicol OlivieriChiara FerragniChiara FerragniClio ZammatteoClio ZammatteoRomina PowerRomina PowerDiletta LeottaDiletta LeottaDopo il successo planetario di brand come Fenty Beauty di Rihanna e Kylie Cosmetics by Kylie Jenner, sempre più celeb americane hanno cominciato a investire nel business di bellezza. E mentre tutte le beautyhaolic del mondo sono in trepidante attesa che vengano ...

Poste Italiane e libretto postale : modello delega ritiro contanti gratis : Poste Italiane e libretto postale: modello delega ritiro contanti gratis delega prelievo libretto postale, il modulo Il libretto postale è emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti ed è quindi garantito dallo Stato italiano, proprio come i buoni fruttiferi postali. A disposizione dei clienti interessati, vi sono differenti tipologie di libretto postale, anche in forma dematerializzata, al fine di effettuare prelievi e versamenti in sicurezza ...