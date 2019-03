Inter-Spal in tv | orario d’inizio e come vederla in streaming Le probabili formazioni

Inter - Spalletti : ''Icardi come Totti? Cerco il meglio per l'Inter'' : MILANO - L'Inter si prepara alla settimana verità: domani la Spal, poi giovedì il ritorno con l'Eintracht Francoforte e domenica il derby col Milan, tre sfide fondamentali per la stagione nerazzurra. ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Spalletti : Icardi come Totti? Cerco il meglio per Inter : ''Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri, ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione. Lui sa i fatti e sa cosa deve essere chiarito, va chiesto a lui''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta cosi' la situazione relativa a Mauro Icardi. ''Dall'alto della sua esperienza tutelera' tutte le parti. Man mano che scorrono le partite ho sempre meno tempo e va usato per l'attenzione da mettere in campo. ...

Inter - la conferenza di Spalletti alla vigilia dell’importante match contro la Spal : Ha appena parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di domani alle 15 contro la Spal. Tanti i temi toccati dal mister nerazzurro, ecco nel dettaglio le sue dichiarazioni. Sulle recenti prestazioni della sua squadra, Spalletti dichiara: “A Cagliari siamo stati sotto livello, a Francoforte abbiamo fatto ampiamente il nostro dovere. I risultati da qui in avanti saranno ...

Inter - scelte obbligare per Spalletti contro la Spal : Fuori Icardi, Vecino, Nainggolan e Perisic, si rivedranno dal primo minuti - secondo La Gazzetta dello Sport - Cedric, Miranda e Dalbert, che comporranno il quartetto di difesa davanti ad Handanovic. ...

Inter-Spal le probabili formazioni della 27° giornata : Inter-Spal le probabili formazioni della 27° giornata; Luciano Spalletti ancora orfano di Icardi deve mantenersi in zona Champions.Inter-Spal è una partita fondamentale per entrambe le formazioni: i nerazzurri devono ripartire subito dopo il KO di Cagliari e il sorpasso al terzo posto in classifica dei cugini del Milan. La Spal ha bisogno di punti per tenere a debita distanza Empoli e Bologna, avversarie ravvicinate nella lotta per non ...

Inter-Spal - le probabili formazioni : Spalletti senza Vecino e Nainggolan : INTER SPAL probabili formazioni – Tutto pronto per il match di San Siro Inter-Spal, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Inter Spal probabili formazioni Inter-Spal, le scelte dei tecnici Nell’Inter di Luciano Spalletti, come riporta Sky Sport, distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. per Radja Nainggolan che salterà […] L'articolo Inter-Spal, le probabili formazioni: Spalletti ...

Icardi e l'Inter - è tutto sul piatto. Compagni e Spalletti i nodi da sciogliere : C'è più di una difficoltà, oltre che un copione da scrivere per mandare in stampa su questa carta rosa il rientro in squadra di Mauro Icardi. Com'è la storia del gambero? Un passo avanti e due ...

Spal - giochi di spogliatoio prima del match con l'Inter : la vittima è il fisioterapista : Una sola vittoria da fine ottobre ad oggi, tre punti che mancano dallo scorso 27 gennaio, 2-3 in casa del Parma,. La classifica dice sedicesimo posto per la Spal, che ha comunque un vantaggio di ...