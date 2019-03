Il Segreto spoiler settimanali | Antolina si avvelena per Isaac | Saul affronta Prudencio

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Sembra che le sorprese non manchino mai a "Il". Nelle puntate che andranno in onda i prossimi giorni dovremo di nuovo prestare molta attenzione alla trama in cui sono protagonisti Elsa,ed. Quest'ultima tenterà di suicidarsi dopo aver appreso chenon vuole sposarla.riceverà una spiacevole sorpresa e allo stesso tempo sarà costretto a stare agli ordini di sua moglie Julieta.si rifiuta di sposaree lei tenta di uccidersinon è una ragazza gentile e disponibile come vuole far sembrare. Dietro la sua faccia d'angelo si cela malvagità e cattiveria pura. La bionda dark lady è disposta a tutto pur di separare definitivamente Elsa ed. Per sua fortuna, il carpentiere ha chiesto di sposarla dato che aspetta un bambino proprio da lui; in realtà non prova un briciolo d'amore per la ragazza e ha occhi solo per la sua ex ...

eterno_agosto : Va beh volete fare altri spoiler di snk? Ormai so pure il segreto dei giganti e come finisce l'intera serie - pat7973 : Auguri a tutte le donne <3 Ecco per voi nuove anticipazioni de #ilsegreto #ElSecretoDePuenteViejo - SFarinaOff_It : INCREDIBILE!!?? A marzo: Puente Viejo si vestirà di nero per il FUNERALE di Francisca, TIBURCIO tradisce Dolores???… -