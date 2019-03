cosacucino.myblog

(Di domenica 10 marzo 2019) CiambellaIngredienti per uno stampo da 26 cm:3 uova100 gr di burro300 gr di farina1 bustina di lievito per dolci1/2 bicchiere di latte200 gr di zucchero250 gr dizucchero a veloPreparazioneMontare le uova con lo zucchero fino a formare un composto spumoso.Aggiungere la farina e il burro fuso intiepidito e infine il latte con all’interno disciolta la bustina di lievito per dolci.Imburrare ed infarinare lo stampo per ilda 26 cm e versare il composto nello stampo.Aggiungere ora il vasetto dia cucchiaiate sulla superficie delCon una forchetta smuovete il composto con movimenti circolari per far variegare ilInfornare ila 180° per 35/40 minuti nel forno preriscaldato.Lasciar raffreddare ilquindi ...

ValeriaCiccotti : CIAMBELLONE ALLA NUTELLA Il più soffice del mondo, buono e facilissimo - hotgpm : Esordio alla regia per una delle mamme ospiti della Grande Casa alla quale vogliamo un gran bene, anche perché ci h… - VanniniSilvio : @pietroraffa ...non abbiamo votato però per 5 anni perché abbiamo avuto una serie di rimpasti... Rimpasti? Il lievi… -