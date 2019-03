Calendario scioperi marzo 2019 : treni - aerei e mezzi pubblici per città : Calendario scioperi marzo 2019: treni, aerei e mezzi pubblici per città Consultare il Calendario degli scioperi previsti per il mese di marzo 2019 può essere utile ai cittadini per non perdere la testa e la pazienza, visto che in alcune date treni, mezzi pubblici, marittimi e aerei resteranno fermi in diverse città. Ecco dunque le date da segnare in agenda per non ritrovarsi impreparati a ciò che ci aspetta nel mese che inaugurerà la ...

Calendario scioperi dei trasporti a marzo : tutto fermo venerdì 8 : Lo sciopero più importante del mese di marzo sarà quello di venerdì 8. Per commemorare la Giornata della donna e il significato che questa ha assunto, vi saranno agitazioni a livello nazionale in ogni settore. Per quel che riguarda i trasporti, incroceranno le braccia tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata in tutta Italia. Stop degli aerei dalle 00:00 alle 23:59, sciopero degli appalti ferroviari dagli 00:00 alle 21:00 e ...

Calendario scioperi febbraio 2019: date, orari treni e città scioperi febbraio 2019, il Calendario Dopo un gennaio intenso su questo fronte, continuano gli scioperi dei trasporti sia a febbraio che a marzo. I blocchi riguarderanno a più riprese treni, aerei e mezzi pubblici. Calendario scioperi febbraio 2019: tra fine gennaio e inizio febbraio Diverse proteste si sono avvicendate nel corso del mese di gennaio e non accennano a placarsi in conclusione del mese.

Calendario scioperi gennaio 2019: treni, scuola e medici. Date e orari scioperi gennaio 2019, il Calendario Il nuovo anno è appena iniziato, ma per il mese di gennaio sono già numerosi gli scioperi in programma. Tra questi alcune mobilitazioni di carattere nazionale che toccheranno molteplici settori: trasporti, sanità e scuola. Oggetto dello sciopero: la manovra economica nei rispettivi campi di interesse. I medici del Servizio Sanitario Nazionale protesteranno contro la manovra economica.

Calendario scioperi - 14-19 gennaio : fermi personale OSS e trasporti - fra cui ATAC di Roma : Sono numerosi gli scioperi previsti nell'intero territorio nazionale italiano nel periodo compreso dal 14 al 19 gennaio 2019. Come spesso accade, le più frequenti saranno le agitazioni riguardanti il settore trasporti, sia esso aereo, marittimo, ferroviario o pubblico locale in alcune città. Ma nel corso della prossima settimana, non mancheranno gli scioperi anche per quanto riguarda altri settori, primo fra tutti il personale socio-sanitario ...