Blackout in Venezuela | ONG | morti 15 pazienti in dialisi

Venezuela - sono almeno 14 i morti negli ospedali a causa del Blackout : sono almeno quattordici i pazienti che hanno perso la vita in un ospedale Venezuelano di Maturin, nello stato di Monagas, in Venezuela, a causa del blackout elettrico che da due giorni sta creando gravi difficoltà nel Paese. Ad annunciarlo è un medico infettivologo, Julio Castro, che su Twitter denuncia il decesso di nove pazienti nel reparto di medicina interna ed emergenza, 2 in ostetricia, 1 in traumatologia e 1 in terapia intensiva ...

Venezuela : Blackout da oltre 40 ore - già 14 morti in due ospedali : Nelle ultime 36 ore sono morte tredici persone nell’ospedale dello Stato di Monagas, nel nordest del Venezuela, e una nell’ospedale centrale di Maracay, a ovest di Caracas, a causa del blackout che ha colpito il Paese. A comunicarlo su Twitter è stato Julio Castro, un medico che sta raccogliendo le segnalazioni provenienti da vari ospedali Venezuelani, dove la corrente manca già da 40 ore. L'articolo Venezuela: blackout da oltre 40 ...

