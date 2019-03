Atalanta | Gasperini furioso | rosso e spinta Ma lui | Sceneggiata folle

Atalanta - follia Gasperini : espulso dopo il rigore alla Sampdoria - colpisce un dirigente avversario : Gian Piero Gasperini, espulso dopo il rigore fischiato alla Sampdoria, colpisce un dirigente avversario all’ingresso del tunnel degli spogliatoi Animi caldi durante Sampdoria-Atalanta. Con i nerazzurri in vantaggio, a metà del secondo tempo, l’abitro Fabbri ha assegnato un calcio di rigore per i padroni di casa. Decisione che ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini, espulso dal direttore di gara. Secondo quanto ...

Sampdoria Atalanta - Gasperini : 'Sfatiamo la tradizione negativa con i blucerchiati' : Il successo con la Fiorentina è stato importante per allungare sulle rivali in zona Europa, ma sono ancora diverse le squadre a combattere per questo obiettivo, oltre all'Atalanta. I bergamaschi ne ...

Pierluigi Gollini - chi è il portierino rapper dell'Atalanta che ha convinto Gasperini : Pierluigi Gollini è tornato determinante nell' ultima gara vinta dall' Atalanta contro la Fiorentina (3-1) e, soprattutto, è sceso in campo dal 1' minuto dopo che non giocava da titolare in campionato dal 21 ottobre, nella sfida contro il Chievo (5-1). Sarà che dopo 16 giornate in panchina aspettava

Serie A Atalanta - Gasperini : «Sfatiamo il tabù Sampdoria» : BERGAMO - "Andiamo a Genova forti delle gare giocate ultimamente e adesso per un po' possiamo concentrarci solo sul campionato" . Il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , è pronto al ...

Atalanta - Gasperini : "Dispiace per Di Francesco. Spero che Zapata superi CR7" : Per una volta, un pubblico differente. Il più bello, che sogna ascoltando i pensieri dei grandi. I protagonisti sono giovanissimi tra i 6 e 10 anni che ieri, alla libreria 'Fantasia' di Bergamo, sono ...

Gasperini Roma - il tecnico dell’Atalanta sogna un’altra chance con una big : Gasperini Roma – Il presidente Antonio Percassi lo vuole a vita all’Atalanta, ma nel futuro di Gian Piero Gasperini si prospetta un possibile bivio per Roma. Secondo quanto apprende l’Adnkronos che rilancia la notizia il tecnico che sta portando in alto la Dea sogna un’altra chance sulla panchina di una big della serie A dopo […] L'articolo Gasperini Roma, il tecnico dell’Atalanta sogna un’altra chance ...

Atalanta-Fiorentina - Gasperini : 'Giochiamoci chance europee in campionato' : ... a pari merito con il Torino sesto e a sei lunghezze di ritardo dall'Inter quarta: "I ragazzi hanno fatto davvero una grande partita " ha commentato Gasperini a Sky Sport dopo la gara " si tratta di ...

Atalanta-FIORENTINA 3-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Atalanta Gasperini

Atalanta - Gasperini : 'Che vittoria! Europa - ci crediamo' : Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Fiorentina: 'L'ovazione? Io qui a Bergamo ho dei ritorni incredibili, è una soddisfazione enorme che condivido con i calciatori che oggi hanno fatto benissimo. È una ...

Atalanta-FIORENTINA 3-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A

Dieci gol in due partite e all'appello manca ancora il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Atalanta e ...

Atalanta Fiorentina formazioni probabili - le scelte di Gasperini e Pioli : Atalanta Fiorentina formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 26^ giornata del campionato tra domani e domenica 3 marzo. Domenica alle 18 scenderanno in campo Atalanta e Fiorentina, nella rivincita della gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il 3-3 di Firenze, nerazzurri e viola cercano punti per rimanere agganciati […] L'articolo Atalanta Fiorentina formazioni probabili, le scelte di Gasperini ...

FIORENTINA-Atalanta 3-3: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Tutto sulla Coppa Italia

Fiorentina-Atalanta - Gasperini : “Buon risultato - ma persa un’opportunità” : FIORENTINA ATALANTA 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina in Coppa Italia: “Abbiamo condotto a lungo la partita mettendoci molto del nostro per farci raggiungere. Per come abbiamo giocato potevamo e dovevamo vincere. Il risultato è comunque buono […] L'articolo Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Buon ...