Tuffi | World Series Pechino 2019 | la Cina si prende ancora tutto e domina la seconda

Tuffi - World Series Pechino 2019 : la Cina domina nella prima giornata : Un monologo cinese nella prima giornata della seconda tappa delle World Series 2019 a Pechino. I padroni di casa hanno dominato, conquistando la vittoria nelle prove di sincro sia dal trampolino sia dalla piattaforma, bissando con le quattro coppie le vittorie ottenute una settimana fa a Sagamihara. Vittoria molto agevole nella prova del sincro femminile dai tre metri per la coppia formata da Shi Tingmao e Wang Han, che hanno totalizzato un ...

Tuffi - World Series 2019 : la Cina è pronta ad un nuovo en plein a Pechino : Dopo aver dominato la prima tappa a Sagamihara, la nazionale cinese di Tuffi si prepara a replicare il tutto davanti ai propri tifosi nella seconda tappa delle World Series a Pechino. Nell’ultimo weekend la Cina ha avuto una supremazia schiacciante sia nelle prove individuali sia in quelle di sincro, anche se in alcune gare il resto del mondo ha provato ad impensierire la super potenza asiatica. Grande attesa soprattutto per la piattaforma ...

Tuffi - World Series 2019 : dominio assoluto della Cina nella prima tappa di Sagamihara : La Cina ha recitato il ruolo della dominatrice assoluta nella prima tappa delle World Series a Sagamihara. Dieci gare e altrettante vittorie per la squadra cinese, che ha confermato le aspettative della vigilia. Una supremazia schiacciante sia nelle prove individuali sia in quelle di sincro, anche se in alcune gare il resto del mondo ha provato ad impensierire la super potenza asiatica. La gara sicuramente più bella è stata quella della ...

Tuffi - World Series Sagamihara 2019 : la Cina domina nell’ultima giornata di gare. Punteggi stellari nella gara maschile dalla piattaforma : Ultima giornata di gare nella seconda tappa delle World Series di Tuffi. Nell’impianto di Sagamihara (Giappone) sono andate in scena le finali dal trampolino 3 metri (femminile), dalla piattaforma (maschile) e del sincro misto dai 3 metri. nella prima specialità la Cina l’ha fatta da padrona con Punteggi considerevoli. La campionessa olimpica di Rio 2016 Shi Tingmao si è imposta con lo score di 382.05, prevalendo nei confronti della ...

Tuffi - World Series Sagamihara 2019 : dominio cinese nella seconda giornata : Dopo aver dominato la prima giornata, la Cina si ripete anche nel sabato della prima tappa delle World Serie 2019 in Giappone a Sagamihara. Tre gare oggi e tre vittorie da parte dello squadrone cinese. Si comincia dalla prova individuale dei 3 metri maschili con la doppietta realizzata da Xie Siyi (548.80) e Cao Yuan (529.40). Solo i due cinesi sono riusciti a superare il muro dei 500, visto che al terzo posto ha chiuso il britannico Jack ...

Tuffi - World Series 2019 : poker cinese nella prima giornata a Sagamihara : Si sono aperte ufficialmente le World Series 2019. La prima delle cinque tappe in programma si disputa in Giappone nella città di Sagamihara. Oggi si sono svolte già quattro finali, tutte dedicate alle prove del sincro dai 3 metri e della piattaforma. Come da pronostico è stato un dominio cinese, che realizzato un fantastico poker, vincendo ben quattro medaglia d’oro. nella prova femminile dal trampolino la coppia formata da Shi Tingmao e ...

Tuffiamoci nel meraviglioso mondo di carta di Yoshi's Crafted World con la demo e un nuovo filmato di gioco : In un Nintendo Direct non poteva di certo mancare un'esclusiva Switch così vicina all'universo di Mario. Stiamo parlando ovviamente di Yoshi's Crafted World.Yoshi's Crafted World arriverà il 29 marzo, ma i possessori di Nintendo Switch possono già oggi scaricare una demo gratuita del gioco dal Nintendo eShop. In Yoshi's Crafted World, i giocatori esploreranno il fronte e il rovescio dei livelli, affrontando sequenze sorprendenti in cui, tra le ...