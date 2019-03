Tiromancino feat. Tiziano Ferro in “Per me è importante”

ilfogliettone

(Di sabato 9 marzo 2019) Una collaborazione prestigiosa che viene accompagnata da un video poetico ed evocativo. "Per me è importante", è la nuova versione del celebre brano diche vede per la prima volta insieme le straordinarie voci di Federico Zampaglione e. Scritto e diretto da Federico Zampaglione, regia di Marco Pavone, il videoclip è un cortometraggio di animazione ambientato a Londra che riprende la celebre storia degli inseparabili omini dei segnali stradali protagonisti del video della versione originale del brano uscito nel 2002. Il brano è il nuovo singolo estratto dall'album "Fino a qui" che è composto da 4 inediti e 12 tra le canzoni più significative della band risuonate, riarrangiate e reinterpretate da Federico Zampaglione insieme a grandi nomi della musica italiana.

