Snowboard | Coppa del Mondo Mammoth 2019 | Redmond Gerrard si impone nello slopestyle | Emil

Snowboard – Coppa del mondo : Fischnaller chiude terzo nel gigante : Roland Fischnaller chiude terzo nella Coppa del mondo di gigante. Felicetti 11° nella gara di Scuol, Nadya Ochner anche Essere tra i primi tre di Coppa del mondo a 38 anni è comunque una gran cosa. Oggi a Roland Fischnaller non è andata benissimo nel gigante di Scuol, ma i grandi risultati ottenuti nel corso della stagione gli consentono di salire sul podio della classifica finale di specialità, dietro lo sloveno Tim Mastnak e ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard femminile parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ester Ledecka resta al comando : La Coppa del Mondo femminile 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà un’unica grande favorita, la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica e vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo. La fuoriclasse 23enne è pronta ad estendere il proprio dominio ed entrare ulteriormente nella storia di questa disciplina. Le sue principali rivali saranno le tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, arrivate alle spalle di Ledecka sia alle ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Roland Fischnaller superato da Andrey Sobolev : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando - terzo Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard - Coppa del Mondo Scuol 2019 : ultimo PGS della stagione - Roland Fischnaller punta a rafforzare la leadership nella generale : Domani a Scuol (Svizzera) si svolgerà l’ultimo PGS della stagione, che sarà anche il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, prima della tappa conclusiva a Winterberg (Germania), dove si disputeranno invece le prove di PSL. Gare che avranno quindi un’importanza ancora maggiore, perché saranno decisive per decretare i vincitori delle varie classifiche. In questo senso nella squadra azzurra c’è grande attesa per Roland ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mammoth 2019 : qualificati nello slopestyle Lauzi - Liviero e Zulian : Ottime notizie per l’Italia dello Snowboard nelle qualificazioni dello slopestyle valide per la Coppa del Mondo svolte nella notte italiana negli Stati Uniti, a Mammoth Mountain. Sono stati ben tre gli azzurri ad aver centrato il passaggio in finale: Emiliano Lauzi, Nicola Liviero ed Emil Zulian. Nella Heat 1 Emiliano Lauzi ha centrato il secondo punteggio con 75.50, chiudendo alle spalle dello statunitense Chris Corning, primo a quota ...

Coppa del Mondo Snowboardcross – Michela Moioli 5ª a Baqueira Beret : l’azzurra fuori in semifinale : Snowboardcross, Moioli quinta a Baqueira Beret: si ferma in semifinale come Francesca Gallina e Omar Visintin Michela Moioli chiude al quinto posto la gara femminile di Snowboardcross disputata a Baqueira Beret, penultima tappa della Coppa del Mondo. L’azzurra ha vinto la small final dove era impegnata anche Francesca Gallina, che invece si è classificata ottava. Le italiane si sono fermate entrambe in semifinale, in due diverse ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross femminile 2018-2019 : la graduatoria generale. Jacobellis e Samkova in testa - terza Moioli : Inizia la Coppa del Mondo di snowboardcross, una delle discipline più spettacolari di tutto il circo bianco. Sette le tappe in programma, si comincia dall’Italia, in quel di Cervinia, poi si riparte nel 2019 per andare a caccia della sfera di cristallo che si assegnerà a Veysonnaz (Sui) nell’ultima gara stagionale. Michela Moioli vuole confermarsi: l’azzurra, campionessa olimpica, è anche la detentrice del titolo già ...