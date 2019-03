Paola Taverna al Fatto | Ma Salvini dove va? Sempre da noi dovrà passare

huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) Non crede che M5S sia a fine corsa. Non crede che la Lega voglia tornare con Silvio Berlusconi. Non crede, in altre parole, a una crisi di Governo., in un'intervista alQuotidiano, non nasconde la sua "sorpresa dalla piega che ha preso la situazione", ma resta fiduciosa che "la crisi non ci sarà"."Non posso pensare che Matteofaccia cadere il Governo sul Tav, non vedo che convenienza avrebbe sul piano politico"... "Al limitepotrebbe aver voglia di tornare al voto, ma non credo che ne avrebbe grandi vantaggi a poche settimane dalle Europee. Anche perché non so chi tra noi e il Carroccio ci guadagnerebbe di più in termini di consenso. E comunque ricordo che la legge elettorale è rimasta quella dell'anno scorso".Tradotto, la Lega da sola non governa e dovrebbe tornare a trattare con M5S."Sì, dovrebbe...

marcofurfaro : Paola #Taverna, vicepresidente Senato: 17.700 euro di rimborsi per spese telefoniche. Non so se telefona ai marzian… - repubblica : Le spese folli dei parlamentari M5S: dai 17.000 euro di telefono di Paola Taverna ai 27.000 di benzina di Barbara L… - PaolaTavernaM5S : Il #RedditodiCittadinanza è molto più che un sostegno economico. Parlano tanto di assistenzialismo e di elemosina,… -