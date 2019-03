Nugnes | M5S | | Ora alleanza col Pd | se si va alle urne è finita

M5s dopo il crollo in Sardegna - Di Maio : “Avanti con la riorganizzazione”. Ma Nugnes : “Sua leadership da ridiscutere” : Delusione e preoccupazione per il futuro, poi la consapevolezza che fosse una sconfitta annunciata. Anche se una botta così forte, addirittura con il candidato all’11 e la lista al 9%, neppure i più pessimisti l’avevano prevista. Passare dal 42,5 per cento delle elezioni politiche a percentuali a stento su due cifre, pochi mesi fa era difficile da immaginare. A due settimane dalla sconfitta alle Regionali in Abruzzo, Luigi Di Maio e ...

Senatrici M5s Nugnes e Fattori : "Voteremo sì al processo per Salvini" : Le Senatrici dissidenti del Movimento Cinque Stelle Elena Fattori e Paola Nugnes voteranno in aula a favore del processo al ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini per il caso Diciotti.Il voto della Giunta per le immunità del Senato ha detto no al rinvio a giudizio ma ora dovrà esprimersi l’aula. "Abbiamo letto le carte, seguiremo il dibattito parlamentare, ma siamo orientate a votare sì" spiegano le Senatrici pentastellate più ...

Nugnes - M5s : "Chi cambia idea su tutto e continuamente dovrebbe andare via" : "Chi cambia idea su tutto e continuamente dovrebbe andare via, noi altri difendiamo i principi, loro le posizioni acquisite, e soprattutto una idea di società respingente, basata sulle differenze, sulla discriminazione, che non è del vero M5S". Lo scrive, in un post su Facebook Paola Nugnes. La senatrice M5S non cita, ma potrebbe farne riferimento, un post di ieri in cui la vicepresidente del Senato Paola Taverna attaccava il ...

Caso Diciotti - Nugnes - M5S - : 'Il voto potrebbe costarci caro' - : Malessere nel Movimento dopo che il voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau che hanno detto NO alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro Salvini

"Chi cambia idea su tutto e continuamente dovrebbe andare via" - dice Nugnes (M5s) : "Chi cambia idea su tutto e continuamente dovrebbe andare via, noi altri difendiamo i principi, loro le posizioni acquisite, e soprattutto una idea di società respingente, basata sulle differenze, sulla discriminazione, che non è del vero M5s". Così Paola Nugnes, senatrice M5s critica sul non far sottoporre a processo Matteo Salvini per la vicenda Diciotti, interpellata dall'Agi replica alla senatrice Paola Taverna che in ...

Diciotti - domani voto M5s online su Salvini/ Quesito sul Blog : Nugnes - "non è chiaro" : voto online M5s per il processo a Salvini: Diciotti, polemiche sul Quesito, 'non è chiaro'. Indagati anche Conte, Di Maio e Toninelli?

M5S - lanciata la consultazione sul processo a Salvini 'Se dici no all autorizzazione - vota sì'. Nugnes 'La formula non è chiara' : ... verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO In un lungo passaggio si parla della particolarità del caso, provando a dimostrare che non c'è alcuna contraddizione rispetto alla linea politica sempre ...

M5S - Nugnes : Ogni divergenza a linea Di Maio considerata tradimento : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Nugnes (M5s) : “Di Maio ha lo stesso conflitto di interessi che aveva Renzi. E’ vicepremier e insieme capo politico” : Paola Nugnes, senatrice M5S analizza la situazione all’interno del Movimento dopo l’esito delle elezioni in Abruzzo: “Il problema è il cambiamento radicale del M5S durante questa legislatura, dove c’è un capo politico che detta la linea politica ed ogni divergenza è considerata un tradimento”. La senatrice, ancora sotto osservazione dei probiviri, dopo la contrarietà espressa al ‘Decreto Sicurezza, ...

M5s - Paola Nugnes : "Abbiamo fallito - decisioni sempre calate dall'alto" : "Il Movimento non è più il Movimento. Dovevamo essere meglio dei partiti, superarli. Ammettiamolo: non siamo riusciti a realizzare la democrazia diretta". Alla senatrice Paola Nugnes , vicina a ...

Fondi residui dei rimborsi M5s a Rousseau. Nugnes attacca : "Inconcepibile" : Un organo centrale, creato apposta per "curare attivamente l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni degli stipendi e dei rimborsi" percepiti dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. E presieduto da Luigi Di Maio, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Si tratta del "comitato per le rendicontazioni e i rimborsi del Movimento 5 ...

Nugnes : "Se votano no su Salvini lascio M5S" : Roma, 30 gen., AdnKronos, - Si alza la tensione al Senato per la vicenda Salvini-Diciotti, tra l'ala 'ortodossa' del Movimento 5 Stelle ferma sulla scelta di dire sì all'autorizzazione a procedere nei ...

Nugnes - M5s - : no braccio di ferro su migranti in mezzo al mare : Roma, 8 gen., askanews, - 'Credo che il presidente del Consiglio Conte ed il presidente della Repubblica insieme al ministro Toninelli possano e debbano sbloccare una situazione che si è protratta ...