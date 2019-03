Gli Stati Uniti all' Italia | Non legittimate la Via della Seta cinese

Orrore in Ucraina - decapitano e mangiano un ex poliziotto. Arrestati padre e fiGlio : Maksim Kostyukov, 41 anni, e suo figlio Yaroslav, 20 anni, sono accusati di aver ucciso e brutalizzato il cadavere di Evgeny Petrov a Kharkiv, dopo averlo invitato a una festa nel loro appartamento nell’ottobre dell’anno scorso. "Erano delusi dopo aver scoperto la sua precedente professione".Continua a leggere

Sono stati assegati anche Gli 'oscar' del cinema africano : ... oltre alle opere della diaspora africana nel mondo. In tutto 165 proiezioni partecipate da 100 mila persone. Una giuria di prestigio presieduta dal regista burkinabè Gaston Kaboré, di cui fanno ...

Sono stati revocati Gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi : Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi: lo ha deciso il tribunale del riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa. Il tribunale ha comunque disposto l’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per otto

Stati Uniti - crollano Gli occupati a febbraio. Job Report delude attese : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a febbraio , sorprendendo negativamente gli osservatori e confermando la percezione di un rallentamento economico. Il tasso di ...

Ci sono stati deGli scontri al Muro del Pianto a Gerusalemme per la preghiere delle donne di “Women of the Wall” : Venerdì mattina ci sono stati degli scontri a Gerusalemme vicino al Muro del Pianto, quando centinaia di giovani ebrei ultra ortodossi hanno cercato di interrompere il momento di preghiera organizzato dalle donne di “Women of the Wall”, il movimento nato

Fanta Room : i consiGli statistici per la 27giornata : Sappiamo bene che un campionato è lungo, faticoso, pieno di insidie e di 'momenti'. Tutte, chi più e chi meno, attraversano periodi più o meno lunghi nei quali numeri e cifre cambiano. E' difficile ...

NeGli Stati Uniti hanno parlato dello Stato Islamico - : Il gruppo terroristico dello Stato Islamico si nasconde per tornare all'offensiva. Lo ha detto il capo del comando centrale delle forze armate Usa, il generale Joseph Votel. Secondo lui, quello che ...

Taranto - violenza sui fiGli disabili : arrestati in tre : A Taranto quattro bambini di 6, 9, 12 e 14 anni, sarebbero stati abusati per molto tempo, probabilmente per anni. Degli abusi sono stati accusati la madre, il suo compagno e un amico di famiglia. La donna, infatti, insieme alla complicità degli altri due uomini avrebbe abusato sessualmente dei propri figli disabili, oltre ad impedir loro di frequentare la scuola dell'obbligo e privarli di una sana e giusta alimentazione. Sembrerebbe che i bimbi, ...

Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo carico di aiuti umanitari al Venezuela - : Gli Stati Uniti hanno inviato nuovi aiuti in Colombia per il Venezuela, ha riferito l'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti, USAID,. Un aereo da trasporto militare C-130 partito ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Rossi a caccia del decimo titolo iridato - Quartararo il più giovane della griGlia : Il Motomondiale 2019 sta per prendere il via con il Gran Premio del Qatar, prima tappa di una stagione che si chiuderà come di consueto il 17 novembre a Valencia dopo 19 weekend di gara. Si riparte dunque da Losail con un Andrea Dovizioso (Ducati) che proverà a bissare il successo della passata stagione per portare in parità il conto delle vittorie in classe regina in Qatar tra Italia (al momento a quota 5) e Spagna (in testa con 6). I recordman ...

Negli Usa Gli Stati più permissivi sulle armi hanno più sparatorie : (immagine: Getty Images) Dopo l’approvazione del decreto sulla legittima difesa alla Camera, sale la preoccupazione tra chi (e non sono solo politici) si oppone al provvedimento, additandolo, se va bene, come propagandistico o addirittura (come sostiene il presidente dell’Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza) passibile di incostituzionalità nel momento in cui si auspica che l’uccisore perbene non debba nemmeno essere ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Qatar 2019 : “In passato siamo stati veloci ma quest’anno Gli avversari temibili sono molti” : siamo alla vigilia del primo weekend del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) si apriranno le danze e la curiosità su quel che accadrà sulla pista Qatariana è molta. I test che si sono tenuti su questo stesso tracciato e precedentemente in Malesia hanno dato delle indicazioni generali sui valori in campo ma è evidente che i team scopriranno le loro carte solo a partire da questo appuntamento. In questo senso, ci sono forti ...

L’esercito deGli Stati Uniti ha rivelato i dati di 4.200 reclute immigrate : Formazione delle reclute dell’esercito statunitense a Parris Island (foto di Scott Olson/Getty Images) L’esercito degli Stati Uniti ha inavvertitamente inviato via email i dati sensibili di 4.200 reclute immigrate nel paese per arruolarsi. Tra questi dati sarebbero compresi i nomi, le date di arruolamento, le lingue parlate e i numeri di previdenza sociale. Siccome tra le reclute esposte ce ne sarebbero 900 che parlano mandarino e diverse ...

[Il Caso] Stop deGli Stati Uniti a Di Maio : l'Italia non può entrare nella nuova Via della Seta cinese : "Questo matrimonio non s'ha da fare". Questo il senso del messaggio inviato da Washington a Roma sull'intenzione del nostro governo di aderire ufficialmente al progetto cinese Belt and Road, più ...