Genova | schianto auto-scooter all’alba | motociclista di 60 anni muore in via Bobbio

ilsecoloxix

(Di sabato 9 marzo 2019) Notte e mattinata di sangue sulle strade di. Un trentenne è stato investito alle 2 del mattino in piazza Dante ed è grave

genesdegenes : #Genova Schianto auto-scooter all’alba in #viaBobbio, muore un motociclista - zazoomnews : Genova schianto auto-scooter all’alba. Un motociclista di 60 anni muore in via Bobbio - #Genova #schianto #auto-sc… - franbellino : Tragedia a Marassi - Schianto auto-scooter all'alba in via Bobbio, muore un motociclista - Il Secolo XIX -