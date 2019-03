lasesia.vercelli

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il ministro del Lavoro, e sostenitore deldi, Luigi di Maiodi: a, per ora, non c'è stata la 'ressa'. Negli uffici postali cittadini non si sono ...

StampaVercelli : Reddito di cittadinanza: 200 richieste e niente file agli sportelli -